Kızılcabölükspor'da Gökhan üzdü

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta 51 puanla 4. sırada yer alan Kızılcabölükspor\'da kanat oyuncusu Gökhan Özer\'in sakatlığı keyifleri kaçırdı.

Geçen haftaki Kocaelispor deplasmanında 88. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcunun elinde ve kolunda kırık tespit edildi. Kolu alçıya alınan ve iç sahada oynanacak Payasspor maçında forma giyemeyecek tecrübeli futbolucu 3 hafta takımdan uzak kalacak. Sağlık kurulu Gökhan\'ı Play-Off maçlarına yetiştirmek için seferberlik ilan etti. Gökhan, bu sezon ligde 26 maçta 8 gol atarken, kupada 2 kez rakip fileleri sarstı.