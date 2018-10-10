T24 LogoT24 Logo
Spor

Kızılcabölükspor'da erken ayrılık

DENİZLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim Umut Kıral ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı

10 Ekim 2018 15:10


DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor\'da yönetim Umut Kıral ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. 
Sezon başında Sancaktepe Belediyespor\'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 maçta da forma şansı bulamadan Denizli temsilcisiyle vedalaştı. Sarı-kırmızılı yönetim Umut\'a teşekkür ederek başarı diledi. Kızılcabölükspor cumartesi günü deplasmanda kendisi gibi 11 puanı bulunan Van Büyükşehir Belediyespor\'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA TFFLigGrupKızılcabölüksporUmut KıralSancaktepe BelediyesporDenizliSarıkırmızılıUmutVan Büyükşehir Belediyespor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24