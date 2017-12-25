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Spor

Kızılcabölükspor'da ayrılık

DENİZLİ, (DHA) TFF 3

25 Aralık 2017 14:50

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Kızıcabölükspor\'da kaleci Bahadır\'la yollar ayrıldı.
Yönetim, 29 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrılma isteği üzerine karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetti. Geçen sezon devre arasında Kırıkhanspor\'dan transfer edilen ve 17 karşılaşmada Denizli ekibinin kalesini koruyan Bahadır, bu sezonun ilk devresinde yine 17 maçta da görev aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Bugüne kadar verdiği hizmetler için Bahadır Kaya\'ya teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz\" denildi.

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