Kızılcabölükspor'da 6 oyuncu PFDK'da

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta evinde 90+5. dakikada yediği golle Ankara Adliyespor\'la 1-1 berabere kalan Kızılcabölükspor\'da kırmızı kart gören Ramazan Erarslan ve maç sonunda çıkan kavgaya karışan oyuncularla birlikte toplam 6 futbolcu, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi. Ramazan ve Sedat Yahşi, hakaretleri nedeniyle, Mert Can Dadan, Serkan Özen, Taygun Vurgun ve Gökhan Özer ise bitiş düdüğü sonrası karıştıkları kavga yüzünden PFDK\'da yargılanacak. Denizli ekibinde Antrenör Seyfettin Kurtulmuş da saldırıdan kurula sevk edildi. Kızılcabölük, taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat ile saha olaylarından da PFDK\'lık oldu. Başkent temsilcisi Adliyespor\'dan ise 7 futbolcu kurula verildi. PFDK kararlarının yarın açıklanması bekleniyor.