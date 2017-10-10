Kızılcabölükspor zirve takibinde

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta zirve takipçisi Kızılcabölükspor, olaylı Ankara Adliyespor mücadelesi sonrası 6 futbolcusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan ceza almasına rağmen gençlerle çıktığı Sultanbeyli Belediyespor deplasmanından 1-0 galibiyetle dönmenin sevincini yaşıyor.

Oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, 16 puanlı lider Utaş Uşakspor\'un gerisinde 15 puanla ikinci sıradaki yerini perçinledi.

Takım olarak kolej havasında olduklarını söyleyen teknik direktör Hasan Şermet, \"Sultanbeyli maçında çok eksiğimiz vardı ama sonunda sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Genç oyuncular bu sezon ilk kez forma şansı buldular. Alper ve Ümit\'i ilk kez kullandık, forvet oyuncumuz Fevzican\'a stoperde görev verdik. Oyuncularım bu fırsatı da iyi kullandılar. Sezon başından bu yana bir sistem takımı olduk. Kim görev alırsa aynı seviyede performans gösteriyor\" diye konuştu.

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