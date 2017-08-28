Kızılcabölükspor Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçmek istiyor

DENİZLİ, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3. Grup\'taki ilk maçında Cizrespor\'u sahasında 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek sezona lider başlayan Kızılcabölükspor\'da gözler kupaya çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası 2\'inci tur mücadelesinde çarşamba günü saat 16.00\'da Tavşanlı Ada Stadı\'nda Tavşanlı Linyitspor\'a konuk olacak Denizli temsilcisi turu geçmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Hasan Şermet, kupa statüsünün değiştiğini belirterek, \"Yeni statüde gruplar kaldırıldı. İlk hedefimiz bu turu geçmek, sonrda da gidebileceğiz yere kadar gitmek\" dedi. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Mustafa ve Ahmet forma giyemeyecek. Yönetim bu maçın ardından takıma bayram izni verecek.

FOTOĞRAFLI