T24 LogoT24 Logo
Spor

Kızılcabölükspor Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçmek istiyor

DENİZLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3

28 Ağustos 2017 16:51

DENİZLİ, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3. Grup\'taki ilk maçında Cizrespor\'u sahasında 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek sezona lider başlayan Kızılcabölükspor\'da gözler kupaya çevrildi.
Ziraat Türkiye Kupası 2\'inci tur mücadelesinde çarşamba günü saat 16.00\'da Tavşanlı Ada Stadı\'nda Tavşanlı Linyitspor\'a konuk olacak Denizli temsilcisi turu geçmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Hasan Şermet, kupa statüsünün değiştiğini belirterek, \"Yeni statüde gruplar kaldırıldı. İlk hedefimiz bu turu geçmek, sonrda da gidebileceğiz yere kadar gitmek\" dedi. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Mustafa ve Ahmet forma giyemeyecek. Yönetim bu maçın ardından takıma bayram izni verecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA TFFGrupCizresporKızılcabölüksporZiraat Türkiye KupasıTavşanlı Ada Stadı Tavşanlı LinyitsporTeknikHasanSarıMustafaAhmetYönetim buFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24