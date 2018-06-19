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Spor

Kızılcabölükspor Yenal'la anlaştı

DENİZLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, son olarak Pendikspor'da oynayan sol bek Yenal Tuncer'le 1 yıllık sözleşme imzaladı

19 Haziran 2018 14:03

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, son olarak Pendikspor\'da oynayan sol bek Yenal Tuncer\'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Yenal, \"Her iki taraf için de hayırlı olsun. Kızılcabölükspor\'dan teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah hep beraber büyük başarılar yakalayacağız. Denizli\'de tekrar forma giymek benim için çok güzel olacak\" diye konuştu.
Denizlispor\'da futbola başlayıp Denizli BŞB\'de profesyonel olan 33 yaşındaki savunmacı, daha sonra Bursaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Denizlispor, Mersin İdmanyurdu, Karşıyaka, Gazişehir Gaziantep kulüplerinde oynadı. Geçen sezonu boşta geçiren Yenal, kariyerinde  2009-10 sezonunda Bursaspor\'la Süper Lig\'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

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