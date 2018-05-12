Kızılcabölükspor turu İstanbul'a bıraktı

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3. Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde Sultanbeyli Belediyespor\'la golsüz berabere kalan Kızılcabölükspor turu rövanşa bıraktı. Salı günü final vizesi alabilmek için İstanbul\'da rakibinin karşısına çıkacak Denizli ekibi, her türlü galibiyet ve gollü beraberlik halinde adını finale yazdıracak. Kızılcabölük yenilirse 2. Lig hayallerine veda edecek. Müsabaka golsüz sona ererse finalist ekibi uzatma dakikaları ya da gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek.

Teknik direktör Hasan Şermet, takımına güvendiğini belirterek, \"Salı günü istediğimiz skoru elde edeceğimize inanıyorum. Kıran kırana bir maç bizi bekliyor. Takıma inancım tam\" diye konuştu.