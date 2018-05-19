T24 LogoT24 Logo
Spor

Kızılcabölükspor Tarsus finali Ankara'da 

DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig Play-Off yarı finalinde Sultanbeyli Belediyespor'u eleyip finale kalan Kızılcabölükspor, 23 Mayıs Çarşamba günü Tarsus İdman Yurdu ile 2'nci Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak

19 Mayıs 2018 15:23

DENİZLİ, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig Play-Off yarı finalinde Sultanbeyli Belediyespor\'u eleyip finale kalan Kızılcabölükspor, 23 Mayıs Çarşamba günü Tarsus İdman Yurdu ile 2\'nci Lig\'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre Kızılcabölükspor-Tarsus İdman Yurdu finali saat 16.00\'da Ankara\'da Osmanlı Stadı\'nda oynanacak. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip 2\'nci Lig\'e adını yazdıracak. Müsabakanın 90 dakikası berabere tamamlanırsa galip gelen takımı uzatma dakikaları ya da seri penaltı atışları belirleyecek. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA  TFFPlayOffSultanbeyli BelediyesporKızılcabölüksporMayısTarsusYurduTürkiye Futbol FederasyonuKızılcabölüksporTarsusAnkara Osmanlı StadıTekMüsabakanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24