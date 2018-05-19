Kızılcabölükspor Tarsus finali Ankara'da 

DENİZLİ, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig Play-Off yarı finalinde Sultanbeyli Belediyespor\'u eleyip finale kalan Kızılcabölükspor, 23 Mayıs Çarşamba günü Tarsus İdman Yurdu ile 2\'nci Lig\'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre Kızılcabölükspor-Tarsus İdman Yurdu finali saat 16.00\'da Ankara\'da Osmanlı Stadı\'nda oynanacak. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip 2\'nci Lig\'e adını yazdıracak. Müsabakanın 90 dakikası berabere tamamlanırsa galip gelen takımı uzatma dakikaları ya da seri penaltı atışları belirleyecek.