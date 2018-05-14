Kızılcabölükspor rövanş maçında

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup Play-Off yarı final ilk maçında evinde Sultanbeyli Belediyespor\'la 0-0 berabere kalan Kızılcabölükspor, yarın rakibiyle deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

Sultanbeyli Gölet Stadı\'nda saat 16.00\'da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. İstanbul temsilcisini mağlup ederek finale yükselmeyi hedefleyen Denizli ekibi, gollü beraberliklerde de rakibini geçecek. Karşılaşmanın 0-0 sona ermesi halinde uzatmalar oynanacak, skor yine değişmezse tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Sultanbeyli\'nin galibiyeti durumunda ise sezon Kızılcabölük için bitecek. Sarı-kırmızılılarda eksik yok.

Kızılcabölükspor, 2 sezon önce final mücadelesini kaybederek 2\'nci Lig\'in kapısından dönmüştü.

