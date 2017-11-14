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Spor

Kızılcabölükspor liderlik istiyor

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arsinspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Kızılcabölükspor, liderlik hesapları yapıyor

14 Kasım 2017 15:24

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Arsinspor\'u yenerek zirve takibini sürdüren Kızılcabölükspor, liderlik hesapları yapıyor. Grupta 12 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, lider Utaş Uşakspor\'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik Direktör Hasan Şermet, maç başına 2 puan ortalamasının üzerine çıktıklarını belirterek, \"Bu istikrarımızı sürdürerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu hafta Tarsus İdman Yurdu\'nu deplasmanda yenersek koltuğu devralabiliriz\" dedi.

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