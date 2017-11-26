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Spor

Kızılcabölükspor-Kocaelispor: 1-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) STAT: Semt Sahası HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx), Ozan Andaç Göral (xx), Halil Altun (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Kaan (xxx), Özer (xx), Fatih (x) (Dk

26 Kasım 2017 19:22

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
STAT: Semt Sahası
HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx), Ozan Andaç Göral (xx), Halil Altun (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Kaan (xxx), Özer (xx), Fatih (x) (Dk. 46 Burak x), Ramazan (xx) (Dk. 71 İlyas x), Sedat (xx), Ali Helvacı (xx), Tayfun (xx), Gökhan (xx), Taygun (xx), Samet (xx) (Dk. 64 Melih x)
KOCAELİSPOR: Can Emre (xxxx)- Fatih (xxx), Kadir (xx), Murat (xx), Mert (xx), Gökdeniz (xxx) (Dk. 86 Mehmet), Sefa (xx), Burak (xx), Özgür (xx) (Dk. 46 İshak x), Ali Keten (xx), Kerem (xx) (Dk. 81 Onur)
GOLLER: Dk. 10 Gökdeniz (Kocaelispor), Dk. 90+4 (Pen) Kaan (Kızılcabölükspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Ali (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Ali Helvacı, Sedat (Kızılcabölükspor), Sefa, Murat, Burak, Mert, Mehmet (Kocaelispor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta zirve mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kocaelispor\'la uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 10\'uncu dakikada Gökdeniz, Kızılcabölükspor\'un golünü ise 90+4. dakikada penaltıdan Kaan kaydetti. Kocaelispor\'da bu dakikada Ali kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
10\'uncu dakikada Kocaelisporlu Mert\'in pasıyla ceza sahasına girerek rakiplerinden sıyrılan Gökdeniz, karşı karşıya kaldığı kaleci Bahadır\'ı düzgün bir vuruşla avladı: 0-1.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
46\'ncı dakikada ev sahibi ekipten Tayfun soldan kesti, arka direkte bomboş pozisyondaki Sedat\'ın kafa vuruşunda Fatih topu çizgiden çıkardı.
77\'nci dakikada sağdan Sedat\'ın ortasında iyi yükselen Melih kafayı vurdu. Kocaelispor kalecisi Can Emre, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
90+4\'üncü dakikada Gökhan\'ın vuruşunda kaleye giden topu Ali elle kesti, hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Kaan, topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu ilan etti: 1-1.

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