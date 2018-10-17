Kızılcabölükspor-Karşıyaka: 2-2

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Mustafa Tosun (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Göksal (xx) - Mustafa (x) (Dk. 61 Hüseyin x), Oğuzhan (xx) (Dk. 79 Ali Helvacı x), Samet (xx), Ersin (xx), Serkan (x), Muhammet (xx), Emre (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 85 Emirhan), Taygun (xxx), İlyas (xxxx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (xx) (Dk. 82 Bartu xx), Cenk (xx), Metin (xxx), Onur (x), Arif (xxx), Fatih (xx) (Dk. 71 Görkem xxx), Battal (xxx), Harun (x) (Dk. 60 Özgür xx), Doğukan (xx), Hakan (xx)

GOLLER: Dk. 20 Arif, Dk. 90+2 Görkem (Karşıyaka) - Dk. 33 (P) Tayfun, Dk. 43 İlyas (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Gökhan (Kızılcabölükspor) - Muhammet, Onur, Erdoğan, Battal, Hakan (Karşıyaka)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Karşıyaka, üst üste 3 yenilginin ardından hafta içi mesaisinde zirve takipçisi Kızılcabölükspor deplasmanında beraberliği uzatma anlarında kurtardı: 2-2.

Kızılcabölük Semt Sahası\'nda oynanan karşılaşmada Karşıyaka, 20\'nci dakikada Arif\'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 33\'üncü dakikada penaltıdan Taygun ve 43\'üncü dakikada İlyas\'ın golleriyle üstünlüğü yakaladı. Oyuna sonradan girip 90+2\'nci dakikada sahneye çıkan Görkem skoru belirledi. Karşıyaka\'nın 2\'nci golünün ardından kaleci Göksal sakatlanıp oyuna devam edemedi.

Ev sahibi 3 oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için kalan anlarda eldivenleri futbolculardan Serkan devraldı. Bu skorla evinde bu sezon oynadığı 4\'üncü maçta ilk kez puan kaybı yaşayan Kızılcabölük, 13 puana ulaştı. Galibiyet hasretini 5 maça çıkarmasına rağmen zorlu deplasmandan puan çıkarıp az da olsa moral bulan Karşıyaka ise 6 puanla son sırada kaldı. Yeni teknik patronu Mesut Toros yönetiminde ilk maçına çıkan yeşil-kırmızılılara Denizli Tavas\'a bağlı Kızılcabölük\'te 50 civarında taraftarı destek verdi.

9\'uncu dakikada Karşıyakalı Battal, orta sahadan getirdiği topu sol kanatta Hakan\'la buluşturdu. Hakan\'ın sert vuruşuyla top kaleci Göksal\'da kaldı.

20\'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza alanın dışında Mustafa\'nın kısa düşen pasını kapan Arif\'in yerden sert vurduğu top ağlarla buluştu: 0-1.

33\'üncü dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan indirilen Gökhan\'ın ortasında top Onur\'un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Taygun\'un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

42\'nci dakikada Karşıyaka\'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Battal\'ın yaklaşık 25 metreden vurduğu top kalecide kaldı.

43\'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mustafa\'nın kullandığı korner sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan İlyas, takımının ikinci golünü attı: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1\'lik üstünlüğüyle sona erdi.

69\'uncu dakikada Ersin\'in yaklaşık 30 metreden vuruşunda top üst direği sıyırıp dışarı çıktı.

90+2\'nci dakikada orta alanın sol tarafından Battal\'ın serbest vuruşunda topa iyi yükselen Görkem\'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-2.

FOTOĞRAFLI