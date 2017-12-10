Kızılcabölükspor-Çorum Belediyespor: 1-1

DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Ertan Başdağ (xx), Akın Karabacak (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) - Alper Kadir (xx), Ramazan (xx), Kaan (xx) (Dk. 89 Fevzi Can), Tayfun Sabri (xx), Taygun (xx), Burak (xx), Özer (x) (Dk. 73 Samet xx), Ali Helvacı (x) (Dk. 57 Mustafa xx), Gökhan (xx), Melih (xxx)

ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx) - Mehmet Zahit (xx), Emre (xxx), Yakup (xx), Doğan Can (xx), Abuzer Gaffar (xxx) (Dk. 86 Muhammet), Akın (xx), Erhan (xxx), Özgür (xxx) (Dk. 87 Selim), Yasin (xx) (Dk. 76 Murat x), Salim (xxx)

GOLLER: Dk. 65 Salim (Çorum Bld), Dk. 90+2 Melih (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR : Ramazan (Kızılcabölükspor), Ramazan (Çorum Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta zirve peşindeki Kızılcabölükspor, evinde Çorum Belediyespor karşısında son dakikada bulduğu golle berabere kaldı: 1-1. Konuk takımın 65\'inci dakikada Salim\'le bulduğu gole Kızılcabölük, 90+2\'nci dakikada Melih\'le karşılık verdi. Bu skorla Kızılcabölük, 29 puanla 4\'üncü sırada kaldı.

10\'uncu dakikada sağ kanattan Kızılcabölüksporlu Alper Kadir çizgiye inip yerden sert kesti, Melih\'ten önce altıpas içinde Erhan araya girdi ve mutlak bir golü önledi.

35\'inci dakikada Kızılcabölük atağında orta sahada kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelen Gökhan sağ kanattan bindiren Burak\'ı gördü. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Burak\'ın sert vuruşunu kaleci Ramazan güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı böyle sonuçlandı.

65\'inci dakikada konuk takım öne geçti. Abuzer\'in ara pasıyla topla buluşan Salim, Kaan\'ı geçip sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Salim\'in yerden köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

90+2\'nci dakikada skor eşitlendi. Tayfun Sabri\'nin uzun pasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Melih\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. Maç bu skor ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI