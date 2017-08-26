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Spor

Kızılcabölükspor-Cizrespor: 4-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) STAT: Kızılcabölük Semt Sahası HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Necdet Çelik (xx), Tuncay  Ercan (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx)- Sedat (xx), Ramazan (xx), Kaan (xx), Tayfun Sabri (xx), Burak Gökbel (xx) (Dk

26 Ağustos 2017 22:24

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
STAT: Kızılcabölük Semt Sahası
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Necdet Çelik (xx), Tuncay  Ercan (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx)- Sedat (xx), Ramazan (xx), Kaan (xx), Tayfun Sabri (xx), Burak Gökbel (xx) (Dk.79 Özer x), Taygun (xxx), Fatih (xx), Gökhan (xx) (Dk.75 Serkan xx), Ali (xxx), Melih (xxx) (Dk.84 Samet)
CİZRESPOR: Serkan (x)- Emrah Çalışlar (xx), Emrah Günaydın (x), Muhammet Ali (xx), Erhan (xx), M.Batuhan (x) (Dk.56 Vedat xx), Şamil (x) (Dk.66 Gökhan Aşikar x), Gökhan Ünver (xx), Sami (xx), Hurşut (x) (Dk.75 Cihan x), Cemre (xx)
GOLLER: Dk.23, Dk.59 Taygun, Dk.45+2 Ali, Dk.58 Gökhan (Kızılcabölükspor), Dk.21 Cemre (Cizrespor)
SARI KARTLAR: Taygun, Bahadır, Özer, Tayfun Sabri (Kızılcabölükspor), Muhammet Ali, Emrah Günaydın (Cizrespor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kızılcabölükspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Cizrespor\'u 4-1 mağlup ederek ligin ilk haftasında averajla liderlik koltuğuna oturdu.
21\'inci dakikada Sami sağdan Cemre\'yi gördü, Kızılcabölükspor ceza sahasının sol çaprazından sert vuran Cemre fileleri havalandırdı: 0-1. 
23\'üncü dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında Melih\'in pasıyla ceza sahasına giren Taygun düzgün bir vuruşla beraberliği sağladı: 1-1. 
29\'uncu dakikada Emrah Çalışlar\'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Erhan\'ın şutunu kaleci Bahadır kontrol etti. 
36\'ıncı dakikada sağdan rakibi çalımlayarak ceza sahasına giren Burak Gökbel\'in sert vuruşunu kaleci  Serkan direk dibinde kontrol etti. 
45+2\'nci dakikada Kızılcabölüksporlu Tayfun sağdan ceza sahasına doldurdu, Melih indirdiği topa Ali ceza sahası içinde düzgün vurdu: 2-1.
58\'inci dakikada Sedat sağdan ortaladı, Cizrespor kalecisi Serkan topu elinden kaçırınca Gökhan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1. 
59\'uncu dakikada Burak\'ın kornerinde Taygun\'un altı pasta kafa vuruşu filelerle buluştu: 4-1. 
90\'ıncı  dakikada konuk takım atağında Cemre\'nin vuruşu yan direkten auta çıktı, maç da 4-1 bitti.

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