Kızılcabölükspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Taner ilker Gümrükçüoğlu (xx), Zafer Gayretli (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (xxx) - Kaan (xx), Mustafa Altun (xxx), Ramazan (xxx), Melih (xx) (Dk. 85 Mustafa Ethem), Tayfun Sabri (xx), Alper Kadir (xx), Taygun (xxx), Gökhan (xxxx), Ali (x) (Dk. 55 Samet xxx), İlyas (x) (Dk. 86 Anıl)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (x) - Eray (xx), Mert (xx) (Dk. 89 Anıl), Ramazan (xx), Emrah (x), Yılmaz (x) (Dk. 60 Ünal x), Fırat (xx), Recep (x), Onur Erdem (x) (Dk. 79 Aykut x), Yusuf (xx), Mehmet (x)

GOL: Dk. 90+1 Gökhan (Kızılcabölük)

SARI KARTLAR: Tayfun Sabri, Melih, Alper Kadir (Kızılcabölük), Onur Erdem, Yusuf, Recep (Büyükçekmece Tepecik)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Kızılcabölükspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor\'u son dakikada yenerek zirve iddiasını sürdürdü: 1-0.

Kızılcabölük Semt Sahası\'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 90+1. dakikada Gökhan attı. Bu skorla Karabey Birlikspor mağlubiyetini telafi eden sarı-kırmızılı ekip, puanını 39\'a çıkarıp yeniden üçüncü sıraya tırmandı.