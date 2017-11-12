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Spor

Kızılcabölükspor-Arsinspor: 2-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - STAT: Semt Sahası  HAKEMLER: Sefa Yılmaz (xx), Muhammed Yıldız (xx), Mustafa Yüksel (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx) - Sedat (xx), Ramazan (xxx), Kaan (xx), Tayfun (xxx), Ali Helvacı (xx), Taygun (xx), İlyas (xx) (Dk

12 Kasım 2017 19:09

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

STAT: Semt Sahası 
HAKEMLER: Sefa Yılmaz (xx), Muhammed Yıldız (xx), Mustafa Yüksel (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx) - Sedat (xx), Ramazan (xxx), Kaan (xx), Tayfun (xxx), Ali Helvacı (xx), Taygun (xx), İlyas (xx) (Dk. 81 Burak), Gökhan (xx), Mustafa (xx) (Dk. 57 Fatih xx), Samet (xxx) (Dk. 84 Melih)
ARSİNSPOR: Mehmet Can (xx) - Ahmet (xx), Mücahit (x), Adem (xx), Enes (xx), Mesut (x) (Dk. 48 Batuhan x), Caner (xx) (Dk. 59 Mikail xx), Serkan (xx), Şefik (xx), Emrah (xx) (Dk. 48 Recep x), Yiğit (x)
GOLLER: Dk. 4 Ramazan, Dk. 49 Samet (Kızılcabölükspor) Dk. 90 Serkan (Arsinspor)
SARI KARTLAR: Mücahit, Batuhan, Serkan (Arsinspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta 12\'nci hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde Arsinspor\'u 2-1 yenerek 2\'nci sıraya yükseldi. Denizli ekibinin gollerini 4\'üncü dakikada Ramazan, 49\'uncu dakikada Samet atarken, Trabzon temsilcisinin tek golü 90\'ıncı dakikada Serkan\'dan geldi. Kızılcabölükspor, elde ettiği galibiyetle puanını 25\'e çıkararak lider Utaş Uşakspor\'un 1 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Arsinspor ise 13 puanda kalarak 12\'nci sırada yer aldı.
4\'üncü dakikada Kızılcabölükspor atağında Tayfun\'un sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Ramazan göğsüyle yumuşattığı meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
49\'uncu dakikada ev sahibi ekipten Samet sarı-kırmızılıları 2-0 üstünlüğe taşıdı. 
90\'ıncı dakikada Arsinspor bu gole Serkan ile yanıt verdi. Karşılaşma 2-1 Kızılcabölükspor\'un üstünlüğüyle tamamlandı.

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