Kızılcabölükspor-Ankara Adliyespor: 1-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (x), Arda Darcan (x), Egemen Savran (x)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Sedat (xx), Ramazan (x), Kaan (xxx), Tayfun (xx), Taygun (xx), Fatih (xx), İlyas (xx), Samet (xx) (Dk. 86 Fevzican), Ali (xx) (Dk. 66 Serkan xx), Gökhan (xx)

ANKARA ADLİYESPOR: Göksal (xx)- Mustafa Hüseyin (xxx), Caner (xx), Mustafa Serkan (xx) (Dk.64 Sezgincan xx), Anıl (xx) (Dk.56 Serkan Şirin xx), Celal (xxx), Salih (xx), Ferdi (xxx), Oğuzhan (xx), Ömer Halis (x) (Dk.46 Ali xx), Deniz (xx)

GOLLER: Dk.8 Kaan (Kızılcabölükspor), Dk.90+6 Mustafa Hüseyin (Ankara Adliyespor)

SARI KARTLAR: Taygun (Kızılcabölükspor), Celal, Ferdi (Ankara Adliyespor)

KIRMIZI KART: Dk.43 Ramazan (Kızılcabölükspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kızılcabölükspor, henüz ilk yarıda 10 kişi kaldığı maçta Ankara Adliyespor\'la uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldı. Kızılcabölük\'ün golünü 8\'inci dakikada Kaan, konuk ekibin golünü ise 90+6\'ncı dakikada Mustafa Hüseyin attı. Ev sahibinden Ramazan, 43\'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Maçta uzatma bölümünün son onlarında gelen golün ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olayda bazı futbolcular yaralanırken araya giren jandarmalar, kavgayı güçlükle ayırabildi. Grupta yenilmezliğini sürdüren Kızılcabölükspor, 12 puanda kalarak liderliği devralma fırsatını kaçırdı.

5\'inci dakikada Kızılcabölük atağında Sedat son çizgiye kadar inip ortaladı, altı pasta Samet\'in vuruşunu kaleci Göksal tokatlayarak kornere attı.

8\'inci dakikada Kızılcabölükspor öne geçti. Fatih\'in soldan kullandığı korner atışında kale içinde iyi yükselen Kaan\'ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

43\'üncü dakikada ev sahibi 10 kişi kaldı. Yaşanan faul pozisyonunda Celal sarı kart görürken, tartışmayı sürdüren Ramazan kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

İlk yarı evsahibi ekibin attığı tek golle sona erdi.

90+6\'ncı dakikada gelişen Ankara Adliyespor atağında Kızılcabölükspor ceza yayı üzerinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ferdi\'nin vuruşu filelerle buluştu: 1-1.

Hakemin maçı 5 dakika uzatmasına rağmen 6 dakikadan fazla oynatması nedeniyle maç bitiminden sonra olaylar çıktı. Kızılcabölüksporlu futbolcular hakeme tepki gösterirken, Ankara Adliyesporlu futbolcular da müdahale edince iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Kavgada iki takımın futbolcuları birbirine tekme tokat saldırırken jandarma futbolcuları güçlükle ayırdı. Her iki takımdan da yaralanan futbolcular olduğu öğrenildi.

