Kızılcabölükspor 2'nci Lig aşkına

DENİZLİ,(DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Play-Off yarı finalde Sultanbeyli Belediyespor\'u eleyerek finale yükselen Kızılcabölükspor, yarın Ankara\'da Tarsus İdman Yurdu karşısında 2\'nci Lig\'e yükselme mücadelesi verecek. Osmanlı Stadı\'nda saat 16.00\'da başlayacak randevuda Süper Lig Hakemi Barış Şimşek düdük çalacak. Maçın biletleri 5 TL\'den satışa çıktı. Final maçına gidecek futbolseverler için yarın saat 05.00\'te Kızılcabölük Çarşı Meydanı\'ndan, 06.00\'da ise Denizli Çınar Meydanı\'ndan ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

2016\'da Play-Off finali kaybederek 2\'nci Lig\'in kapısından dönen Denizli temsilcisi bu kez hedefe ulaşmak istiyor. Başkan Osman Duran son 3 yılda 2\'nci kez final oynayacaklarını belirterek, \"Kısıtlı imkanlarla, kısıtlı bütçelerle her yıl hedefte yer alan bir Kızılcabölükspor yarattık. Bir mahalle takımı olarak il takımlarıyla mücadele etmemize rağmen başarımızdan ödün vermedik. İki sezon önce 2\'nci Lig\'in kapısından dönmüştük. O maçta çok büyük tecrübeler yaşadık. Artık 2\'nci Lig\'e hazırız\" diye konuştu.