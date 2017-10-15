Kızılcabölükspor - Utaş Uşakspor: 1-4 

Deniz TOKAT / KIZILCABÖLÜK, (DHA)

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Tamer Okuldaş (xx), Tolga Özcan (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (x) - Sedat (xx), Kaan (x), Ramazan (x), Tayfun (x), Samet (xx), Fatih (xx) İlyas (x), Ali (x) (Dk. 75 Ümit x), Mustafa (xx) Melih (x) (Dk. 58 Burak x)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Levent (xxx), Fatih (xx), Şemsettin (xxx), Ahmet (xx), Nurettin (xxx) (Dk. 75 Oğuzhan xx), Doğan (xxx), Ekrem (xxx), Selçuk (xxx) (Dk. 85 Özgen), Şahin (xxx) (Dk. 88 İbrahim), Halil (xxxx)

GOLLER: Dk. 14 Sedat ( Kızılcabölükspor), Dk. 19, 55 ve 60 Halil, Dk. 70 Şahin (Utaş Uşakspor)

SARI KARTLAR: Samet (Kızılcabölükspor), Nurettin (Utaş Uşakspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'taki zirve mücadelesinde lider Utaş Uşakspor, deplasmanda takipçisi Kızılcabölükspor\'u 4-1 mağlup ederek koltuğunu korudu. Kızılcabölük Semt Sahası\'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 14\'üncü dakikada Sedat\'ın golüyle öne geçti. Uşakspor bu gole 19, 55 ve 60\'ıncı dakikalarda Halil, 70\'inci dakikada Şahin\'le karşılık verdi. Grupta 8 maçı 6 galibiyetle geçen Uşakspor, 19 puana ulaşırken liderliği korumasını Denizli\'ye gelen taraftarlarıyla kutladı. Bu sezon ilk kez yenilgiyle tanışan Kızılcabölük ise 15 puanda kalarak 3\'üncü sıraya geriledi. Maç öncesi sahaya girerken Kızılcabölük tribünlerine taş atan Uşaksporlu taraftarlara jandarmalar müdehale ederek taşkınlığın büyümesini önledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2\'nci dakikada Uşakspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Halil\'in sert şutunda top üst direkten auta gitti.

14\'üncü dakikada Kızılcabölükspor öne geçti. Ev sahibi ekibin atağında Ali Helvacı sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı, ceza sahası dışındaki Sedat\'ın sert ve düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

19\'uncu dakikada skora eşitlik geldi. Utaş Uşakspor\'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Ekrem ceza sahası içine ortaladı, karambolde önünde kalan topu tamamlayan Halil topu ağlara yolladı: 1-1.

İlk yarı 1-1 sonuçlandı.

55\'inci dakikada Uşakspor üstünlüğü yakaladı. Doğan\'ın sol kanattan çizgiye inerek yerden ortasında ceza sahası içindeki Halil\'in vuruşu ağlara gitti: 1-2.

60\'ıncı dakikada fark 2\'ye çıktı. Şahin\'in sağ kanattan yaptığı etkili ortaya arka direkte Halil, kafayla vurarak kendisinin ve takımının 3\'üncü golünü kaydetti: 1-3.

70\'inci dakika konuk ekip skoru belirleyen golü attı. Ekrem\'in sol kanattan pasıyla ceza alanı içinde buluşan Şahin\'in şutu ağlara gitti: 1-4.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.