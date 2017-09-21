Kızılcabölükspor - Ümraniyespor: 2-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Emin Yıldırım (xx), Hüseyin Emre Çelimli (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) - Sedat (xxx), Kaan (xx), Ramazan (xxx), Tayfun Sabri (xx), İlyas (x) (Dk. 46 Mustafa xxx), Taygun (xx), Fatih (xx), Burak (x) (Dk. 46 Ali xxx), Gökhan (xxx), Samet (xx) (Dk. 90 Serkan Özen x)

ÜMRANİYESPOR: Metin (xxx) - Beytullah (x), Mustafa (x) (Dk. 10 Oğuz x), Tarık (x), Kerem (x), Bahadır Özkan (x) (Dk. 56 Emircan x), Bulut (xx), Samet (xx), Mücahit (xx), Bahadır Taşdelen (x), Drole (xx)

GOLLER: Dk. 5 Gökhan, Dk. 82 Ali (Kızılcabölükspor), Dk. 24 Drole (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 22 Oğuz (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Ali (Kızılcabölükspor) - Mücahit, Tarık (Ümraniyespor)



Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur karşılaşmasında 3\'üncü Lig ekibi Kızılcabölükspor, evinde 1\'inci Lig temsilcilerinden Ümraniyespor\'u 2-1 yenerek tur atladı. Ümraniyespor, 22\'nci dakikada Oğuz\'un kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik kaldı. Müsabakanın 5\'inci dakikasında Gökhan\'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekipte Taygun, ilk yarıda bir penaltı atışından faydalanamadı. İstanbul temsilcisi 24\'üncü dakikada Drole ile skoru eşitlerken, ilk yarı 1-1 sona erdi. Kızılcabölükspor, 82\'nci dakikada Ali\'nin golüyle 2-1\'lik üstünlük sağlayarak turu geçti.

5\'inci dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında Burak\'ın sağ kanattan yaptığı ortaya, ceza sahası içerisinde Gökhan\'ın yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

22\'nci dakikada Kızılcabölüksporlu Samet\'in şutunda Ümraniyesporlu Oğuz, ceza sahasında topu elle kesti. Hakem Yiğit Arslan, Oğuz\'a kırmızı kart gösterip penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Taygun\'un vuruşunda kaleci Metin topu çeldi. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

24\'üncü dakikada Ümraniyespor\'un geliştirdiği atakta Bulut\'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Drole, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

26\'ncı dakikada Bahadır Taşdelen\'in ara pasıyla ceza sahasına giren Drole\'nin, plase vuruşunda top kalecide kaldı.

42\'nci dakikada Kızılcabölüksporlu Samet topla birlikte kat ederek ceza sahasındaki Fatih\'i gördü. Fatih\'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

60\'ıncı dakikada ev sahibi ekip atağında Samet\'in ara pasında ceza sahasına hareketlenen Gökhan\'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Metin topu kornere çeldi.

68\'inci dakikada Kızılcabölüksporlu Ali\'nin sağdan pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mustafa\'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

77\'nci dakikadaki Ümraniyespor atağında Emircan\'ın sol kanattan pasına hareketlenerek topla buluşan Mücahit\'in çaprazdan vuruşunu kaleci Bahadır kornere çeldi.

82\'nci dakikada Sedat\'ın sağdan ortasında Ümraniyespor ceza sahasında yaşanan karambolde topa son dokunan Ali oldu: 2-1.



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