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Spor

Kızılcabölükspor - Tarsus İdman Yurdu: 2-3

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Özcan Genel (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Mert (x) - Kaan (xx), Anıl (xx), Mustafa (x) (Dk

08 Nisan 2018 21:07

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Özcan Genel (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Mert (x) - Kaan (xx), Anıl (xx), Mustafa (x) (Dk. 11 Samet xx), Sedat (xx), Burak (x) (Dk. 68 Ramazan x), Tayfun (xx), Gökhan (xx), Taygun (xx), İlyas (xx), Ethem (x) (Dk. 65 Melih x)
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl (xxx) - Yasin (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 75 Abdurrahman xxx), Ergun (xxxx), Muhammet (xx), Sefa (xx), Yılmazcan (xx) (Dk. 80 Samet x), Nurullah (xx), Alper (xxx), Onur (x) (Dk. 32 Sefacan xx), İbrahim (xxx)
GOLLER: Dk. 44 Taygun, Dk. 90+5 (P) Melih (Kızılcabölükspor), Dk. 6 ve Dk. 51 Ergun, Dk. 90+3 Abdurrahman (Tarsus İdman Yurdu)
SARI KARTLAR: Sefa, Anıl (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Play-off potasında yer alan Kızılcabölükspor, şampiyonluk hesapları yapan Tarsus İdman Yurdu\'na evinde 3-2 mağlup oldu.
Tarsus ekibi 6\'ncı dakikada Ergun\'la öne geçerken, Kızılcabölükspor 44\'te Taygun\'la skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Konuk Tarsus İdman Yurdu 51\'inci dakikada Ergun\'un golüyle bir kez daha üstünlük sayısını elde ederken, Abdurrahman 90\'ıncı dakikada skoru 3-1 yaptı, takımını rahatlattı. Maçta sonu sözü 90+5\'inci dakikada Melih penaltıdan söyledi. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 50 puanda kalarak 4\'üncü sıraya geriledi. Tarsus İdman Yurdu ise lider Uşakspor\'un berabere kaldığı haftada rakibiyle puan farkını 3\'e indirip son 4 haftaya umutlu girdi. 

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