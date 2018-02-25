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Spor

Kızılcabölükspor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-2

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) STAT: Kızılcabölük Semt  HAKEMLER: Ercan Hellaç (xx), Hakan Eygü (xx), Ünal Doğru (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (x) - Alper Kadir (xx), Kaan (x), Ramazan (x), Tayfun Sabri (xx), Anıl (xx), Taygun (x), Mustafa Altun (xx), Sam

25 Şubat 2018 19:35

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük Semt 
HAKEMLER: Ercan Hellaç (xx), Hakan Eygü (xx), Ünal Doğru (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (x) - Alper Kadir (xx), Kaan (x), Ramazan (x), Tayfun Sabri (xx), Anıl (xx), Taygun (x), Mustafa Altun (xx), Samet  (xx) (Dk. 86 Ahmet), Burak (xx) (Dk. 61 Ali Helvacı x) , Melih (xxx) (Dk. 68 Mustafa Ethem x)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hakan Akbaş (x) (Dk. 20 Mehmet Can xx), Dursun (xxx), Anıl (xx), Hakan Akman (xxx) (Dk. 84 Feyzullah), Fatih (xx), Yasin (xxx), Göksel (xxx), Gökhan (xx), Safa Ali (xx), Ufuk (xx) (Dk. 65 Hasan Üstübücü xxx)
GOLLER: Dk. 25 Melih (Kızılcabölükspor), Dk. 43 Hakan Akman, Dk. 90+3 Hasan Üstübücü (Sultanbeyli Bld)
SARI KARTLAR: Dursun, Göksel (Sultanbeyli Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kızılcabölükspor, evinde Sultanbeyli Belediyespor\'a mağlup olarak ikinci sıraya tırmanma fırsatını tepti: 1-2. Kızılcabölük Semt Sahası\'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 25\'inci dakikada Melih ile öne geçti. Hakan Akman\'ın 43\'üncü dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan konuk takım, 90+3\'te Hasan Üstübücü\'yle galibiyete uzandı. Bu skorla Kızılcabölük, 40 puanla üçüncü sırada kaldı. Sultanbeyli, 39 puanla beşinci sıraya yükseldi.

25\'inci dakikada ev sahibi üstünlüğü yakaladı. Burak\'ın nefis ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Melih\'in plase vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
43\'üncü dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan bindiren Dursun\'un ortasında ceza sahası içinde topa dokunan Hakan Akman\'ın vuruşu ağlara gitti: 1-1.
75\'inci dakikada defansın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Hasan\'dan önce araya Ramazan girdi ve kaleci Cihan\'ı gördü. Ramazan\'ın pası kısa kalınca araya Hasan girdi. Hasan\'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
90+3\'üncü dakikada Sultanbeyli galibiyet golünü attı. Sol kanattan bindiren Anıl çizgiye kadar inip ceza sahası içine ortaladı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Hasan Üstübücü takımını galibiyeti getirdi: 1-2.

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