Kızılcabölükspor - Osmaniyespor: 5-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük İlçe

HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Metin Cebeci (xx), Emre Dursun (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (xx) - Alper (xx), Kaan (xxx), Ramazan (xx), Tayfun Sabri (xx), İlyas (xx) (Dk. 46 Anıl xx), Taygun (xx), Mustafa Altun (xxx) (Dk. 85 Ali Helvacı), Gökhan (xx), Samet (xx), Melih (xxx) (Dk. 69 Mustafa Ethem xxx)

OSMANİYESPOR: Ahmet Önal (x) - Kadir (x), Rıdvan (xx) (Dk. 68 Semih xx), Emrah (xx), Süleyman (xx), Soner (x) (Dk. 57 İsmail x), Burak (x) (Dk. 30 Oğuz x), Selçuk (x), Salih (x), Ahmet Çenet (xx), Koray (x)

GOLLER: Dk. 13 Kaan, Dk. 36 Melih, Dk. 50 Mustafa Altun, Dk. 81 Kadir (k.k), Dk. 84 Mustafa Ethem (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Alper, Gökhan (Kızılcabölükspor), Emrah (Osmaniyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta 20\'nci haftada Kızılcabölükspor, evinde Osmaniyespor\'u 5-0 yenerek 3\'üncü sıraya yükseldi. Denizli temsilcisi bu galibiyetle 36 puana ulaşırken, konuk takım 24 puanda kalıp, 12\'nci basamağa geriledi. Kızılcabölükspor\'un gollerini 13\'üncü dakika Kaan, 36\'ncı dakikada Melih, 50\'nci dakikada Mustafa Altun, 81\'inci dakikada Kadir (k.k), 84\'üncü dakikada Mustafa Ethem kaydetti.

13\'üncü dakikada Kızılcabölükspor atağında Mustafa Altun\'un sol kanattan kullandışı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Kaan\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

36\'ncı dakikada sol kanattan bindiren Tayfun\'un arka direğe ortasında bomboş pozisyonda Melih\'in kafa şutunda kaleci Ahmet\'in tokatladığı topu Melih tamamladı: 2-0.

50\'nci dakikada Alper\'in pasıyla topla buluşan Mustafa Altun, yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Top üst direğe çarparak ağlara gitti: 3-0.

81\'inci dakikada Mustafa\'nın ceza sahasına ortasında Kadir ters bir vuruşula topu kendi ağlarına yolladı: 4-0.

84\'üncü dakikada Gökhan\'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ethem nefis bir vuruşla skoru belirledi: 5-0.

Karşılaşma 5-0 Kızılcabölükspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

