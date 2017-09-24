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Kızılcabölükspor - Karacabey Birlikspor: 2-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) Stat: Kızılcabölük Semt Sahası Hakemler: Aytaç Geçgel (xx), Fettah Yiğit (xx), Erdinç Zengi (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Sedat (xx), Ramazan (xx), Kaan (xxx), Tayfun (xx), İlyas (xxx),  Fatih (xx) (Dk

24 Eylül 2017 21:28

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

Stat: Kızılcabölük Semt Sahası
Hakemler: Aytaç Geçgel (xx), Fettah Yiğit (xx), Erdinç Zengi (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Sedat (xx), Ramazan (xx), Kaan (xxx), Tayfun (xx), İlyas (xxx),  Fatih (xx) (Dk. 81 Serkan x), Taygun (xx), Gökhan (xxx), Ali (xxx) (Dk. 90 Melih ), Samet (xx) (Dk. 90 Fevzican )
KARACABEY BİRLİKSPOR: Ali Tokat (xx)- İmam (x), Yasin (xx) (Dk. 79 Uğur x), Çağrı (xx) (Dk. 77 Emirhan x), Yusuf (x) (Dk. 57 Sedat x), Bünyamin (xx), Ali Serin (xx), Fatih (xx), İlyas (xx), Barış (xx), Batuhan (xxx)
GOLLER: Dk.36 Kaan, Dk.68 Gökhan (Kızılcabölükspor), Dk.40 Batuhan (Karacabey Birlikspor)
SARI KARTLAR: Gökhan (Kızılcabölükspor), Ali Tokat, Yusuf, Fatih, Bünyamin (Karacabey Birlikspor)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta zirve mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde Karacabey Birlikspor\'u yenerek yükselişini sürdürdü: 2-1.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Ümraniyespor\'u saf dışı bırakarak sürpriz yapan sarı-kırmızılar Karacabey Birlikspor karşısında 36. dakikada Kaan\'ın golüyle öne geçerken, 40. dakikada Btuhan skoru eşitledi. İkinci yarına ataklarını sıklaştıran Denizli temsilcisine 3 puanı 68. dakikada Gökhan getirdi. Bu sonuçla 8 puana yükselen Kızılcabölükspor, 4\'üncü sıradaki yerini korudu. 
 

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