Kızılcabölükspor - HKİ Çatalcaspor: 3-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xx), Tolga Atasoy (xx), Hasan Cebeci (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Göksal (xxx) - Samet (xx), Ersin (xxx), Ali (xx) (Dk. 72 Oğuzhan x), Berkay (xxx), Muhammet (xx), Sedat (xxx), Yenal (xx) (Dk. 88 Emirhan xx), Gökhan (xx) (Dk. 90 Emre), Taygun (xxx), İlyas (xxxx)

HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR: Türker (x) - Deniz (xx), Ufuk (x), Fuat (xx), Cemal (x) (Dk. 70 Ali x), Barış (x) (Dk. 88 Emre Akdağ), Arif (xx), Oğuz (x), Barış (xx), Emre Turgut (x), Uğur (x) (Dk. 58 Kudret x)

GOLLER: Dk. 47 - Dk. 50 İlyas, Dk. 90+5 Emirhan (Kızılcabölüspor) - Dk. 70 (P) Arif (Çatalcaspor)

SARI KARTLAR: Berkay, Samet, Göksal (Kızılcabölükspor) - Oğuz, Ufuk (Çatalcaspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Bergama Belediyespor\'la golsüz berabere kalan Kızılcabölükspor evindeki ilk maçta Çatalcaspor\'u rahat geçti: 3-1. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakasının ikinci devresine çok hızla başlayan Kızılcabölükspor 47\'nci ve 50\'nci dakikalarda İlyas\'ın golleriyle 2-0\'ı buldu. Konuk takım 70\'inci dakikada Arif\'in penaltısıyla umutlansa da 90+5\'te Emirhan skoru belirledi.

3\'üncü dakikada Çatalcaspor\'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk\'un sert vuruşu kale direğinin üstüne çarparak dışarı çıktı.

14\'üncü dakikada serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Emre kafayla vurdu, kaleci Göksal son anda topu eliyle çeldi.

47\'nci dakikada Kızılcabölükspor gol perdesini açtı. Sedat\'ın uzun pasında Gökhan topu İlyas\'a indirdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden İlyas düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

50\'nci dakikada Kızılcabölükspor ikinci golü buldu. Gökhan\'ın sağ kanattan ortasında kaleci Türker\'i geçen topa İlyas dokundu: 2-0.

70\'inci dakikada Çatalcaspor penaltı kazandı. Berkay\'ın elle müdahalesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterirken, atışı kullanan Arif farkı eritti: 2-1.

90+5\'inci dakikada Kızılcabölükspor 3 puanı perçinledi. Çatalcaspor ceza alanına sokulan Samet\'in pasında Emirhan ön direkte şutunu çekti ve top ağlarla buluştu: 3-1.

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