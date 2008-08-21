Kızılay'ın Kafkas yardımı sürüyor

Türk Kızılayı, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da çıkan çatışmalar yüzünden bölgedeki topraklarını terk etmek zorunda kalan mültecilere insani yardımlarını sürdürüyor.



Türk Kızılayı'nın, başkent Tiflis'in doğusundaki Rustavi kentinde kurduğu 27 çadırda Gori kentinden gelen 25 aile yaşıyor.



Türk Kızılayı ekip başkanı Yüksel Aras, yaptığı açıklamada, başkent Tiflis ve çevresinde toplam 150 çadır kurduklarını belirterek, ülke genelinde gıda ağırlıklı olmak üzere yatak, çadır, mutfak malzemesinden oluşan 250 ton civarında yardım dağıttıklarını ifade etti. Aras, Gürcistan'a 12 TIR insani yardım malzemesi getirdiklerini belirterek, Gürcü Kızılhaçı ile koordineli olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini, sağlık ekiplerinin ise ihtiyaç duyulmaması nedeniyle Gürcistan'a gelmediğini ifade etti.



Mülteciler: Evimize dönmek istiyoruz



Çadırlarda kalan mülteciler, yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, evlerine bir an önce geri dönmek istediklerini söylediler. Nino Şaraşidze adlı 60 yaşındaki mülteci kadın, torunlarıyla birlikte burada günlerdir büyük sıkıntı çektiğini belirterek, "Bu çatışmaların niçin çıktığını anlamış değiliz. Bizi rahat bıraksınlar evlerimize dönelim'' dedi.



Bölgede uzun yıllardır Osetler ve Ruslarla aynı çatı altında sorunsuz şekilde yaşadıklarını kaydeden Şaraşidze, en büyük zararı sivillerin gördüğünü, kimseye karşı düşmanlık beslemediklerini söyledi." (AA)