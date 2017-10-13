"Kızılay'ın İstanbul şubesinde çalışan herkes, Başbakan'ın yakını"

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından adı 'Türk Kızılayı' olarak değiştirilen Türkiye'nin yardım kuruluşunun İstanbul şubesinde görev yapan bazılarının Başbakan Binali Yıldırım'ın yakın çevresi olduğu ortaya çıkt.

Kızılay'ın İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım sürdürüyor.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberi aynen şöyle:

Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından birisi olan Türk Kızılayı’nın İstanbul Şubesi “bir aile şirketi” izlenimi veriyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı’nın Yönetim Kurulu’nda “ya Yıldırım ailesinin üyeleri ya da AKP’yle bağlantısı olan isimler” yer alıyor. Kızılay, 2017 yılında 3 milyar 300 milyon TL’lik bütçesiyle Türkiye’nin dev kuruluşlarından birisi olarak görülüyor.

Atatürk adını değiştirdi

Kızılay, 11 Haziran 1868 tarihinde bir grup idealist hekimin bir araya gelerek kurdukları bir dernek. Önce Hilal-i Ahmer Cemiyeti daha sonra ise Atatürk’ün emriyle “Kızılay” adını alan bu köklü sivil toplum kuruluşu, o günden bugüne ülkemizdeki ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Genel Merkezi Ankara’da bulunan Türk Kızılayı, kan merkezleri, afet müdahale merkezleri, 81 ilde bulunan 700’ü aşkın şubesi olan bir sivil toplum kuruluşu. Türk Kızılayı kamu yararına çalışan bir kurum olarak izin almaksızın yardım toplama hakkına sahip. Firmalar, şirketler Türk Kızılayı’na yaptıkları “gıda, temizlik, giyecek, yakacak” bağışlarını gider kaydedip vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı da Türk Kızılayı Genel Merkezi’nin bir şubesi olarak 2012 yılında halen Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı görevini yürüten İlhami Yıldırım başkanlığında kuruldu. Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu neredeyse bir aile kuruluşu izlenimi veriyor.

İşte o isimler...

İlhami Yıldırım (Yönetim Kurulu Başkanı)

Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi. Çekmeköy’de üç ortaklı bir gayrimenkul danışmanlık şirketinin büyük ortağı. Ayrıca Türk Kızılayı Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

Ali Kurumahmut (Başkanvekili)

Erdoğan Bayraktar’ın TOKİ Genel Müdürlüğü döneminde odacısı olan hemşehrisi ilkokul mezunu Ali Kurumahmut, önce KİPTAŞ’ta Tapu Şefi, oradan TOKİ’ye bağlı Emlak Yönetim A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ve daha sonra da Genel Müdürlük koltuğuna oturdu. Mart 2016’da Emlak Yönetim AŞ. genel müdürlüğü görevinden alındı. Görevden alınmasında bir projede konut sahipleriyle mahkemelik olması ve ihaleleri İstanbul ile Samsun’daki yakını olduğu firmalara vermesinin rol oynadığı iddia edilmişti.

Büşra Bahar Köylübay (Başkanvekili)

Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı

Vahdet Erdoğan (Başkanvekili)

Başbakan Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’ın ortaokul yıllarından bu yana yakın arkadaşı, AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2014 yılında bir dönem ilçe başkanlığına vekâlet etti. Sahip olduğu şirketler, Çekmeköy Belediyesi’nden ve birçok AKP’li belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı.

Mehmet Uğurelli (Yönetim Kurulu Üyesi)

Çekmeköy Güç Kardeşler Anadolu Lisesi kurucu müdürü olarak görev yapan Mehmet Uğurelli, daha sonra yeni açılan Özden Cengiz Anadolu Lisesi’ne kurucu müdür olarak atandı. 2012 yılı Öğretmenler Günü’nde Binali Yıldırım, ailenin bağışçı olarak yaptırdığı arsada Çekmeköy Belediyesi tarafından tahsis edilen okulun açılışını yaptı. İlhami Yıldırım ile birçok ortak etkinliğe katılan Mehmet Uğurelli, 2016 yılı Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne getirildi.

Bekir Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)

2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk milletvekili seçildiği Siirt seçimlerinde basın danışmanlığını yaptı. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Basın Danışmanlığı görevini dört buçuk yıl yürüttü. 2005-2009 yılları arasında Deniz Feneri Derneği Medya İlişkileri Sorumlusu, 2014-2016 yılları arasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Medya AŞ. Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Ali Ertuğrul Yıldırım (Yedek Yönetim Kurulu Üyesi)

Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi olan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldırım’ın oğlu.

Mehmet Ali Ergin (Yönetim Kurulu Üyesi)

Binali Yıldırım’ın AKP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sırasında “Hayat İzmir” projesini hazırlayanlardan biri olan Mehmet Ali Ergin’in şehir planlaması ve mimarlık üzerine bir şirketi bulunuyor.

Nazif Barış Çiftçioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

AKP Güngören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Binali Yıldırım’ın hemşehrisi.

Abdülvahit Şimşek (Yönetim Kurulu Üyesi)

Q Shipping BV şirketinin sahibi. Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkan ve Bülent Yıldırım’ın şirketleri ile iş ilişkisi bulunuyor. AVS Küresel Gemi Tedariği ve Yönetimi AŞ’de iki yönetim kurulu üyesinden biri Abdülvahit Şimşek iken diğeri de Başbakan Binali Yıldırım’ın dayısının torunu Rıfat Emrah Erence.

Yılmaz Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi)

AKP’den Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi olan Yılmaz Sezgin ayrıca Çekmeköy Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Sezgin’in kendisine ait bir aile şirketi de var. Bu şirket 2012 yılında Çekmeköy Belediyesi’nden park ve yeşil alanların aydınlatılması ihalesini aldı.

Seda Yıldırım (Yedek Yönetim Kurulu Üyesi)

Başbakan Binali Yıldırım’ın gelini, oğlu Bülent Yıldırım’ın eşi.