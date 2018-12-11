Kızılay'ın girişimiyle protezlerine kavuşan Suriyeli Maya ülkesine yürüyerek gitti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KIZILAY tarafından tedavi için Türkiye\'ye getirilen, bacakları doğuştan diz altından olmadığı için babası Muhammed Ali Meri’nin konserve kutusundan yaptığı aparatla hayatını sürdüren Suriyeli Maya Meri (8), protez bacaklarına kavuştu. Meri, işlemlerinin ardından ailesinin yaşadığı İdlib\'deki kampa döndü.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık\'ın girişimleriyle Türkiye\'ye getirilen Maya Meri, Kızılay gönüllüsü protez uzmanı Dr. Mehmet Zeki Çulcu’nun operatörlüğünde protez bacaklara kavuştu. Maya Meri, 3 aylık tedavinin ardından babası Muhammed Ali Meri ile geçiş işlemleri yapıldıktan sonra kampa döndü. Maya Meri\'nin sevinçli olduğu görüldü.

Maya’nın protez sürecini yakından takip edeceklerini belirten Türk Kızılay Suriye Ülke Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz, “3 aylık süreç boyunca Maya’nın protez tedavisi devam etti. Bunun sonucunda da Maya artık protezleriyle beraber yürümeye başladı. Tabi zorlu bir süreçti bu, Kızılay olarak her türlü desteği sağladık. Şimdi Maya tekrar evine dönüyor ve artık yürüyerek okula gidebilecek” dedi.

Kızının tedavisi sırasında yanında bulunan Muhammed Ali Meri ise, “Tedavilerimiz bitti ve Allah’a şükür şimdi de evimize gidiyoruz. Bundan sonra döndüğümüzde Maya\'yı okula yürüyerek gönderme imkanımız olacak” diye konuştu.

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