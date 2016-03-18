Kızılay'ı kana bulayan bavul dolusu bomba, otobüsle getirilmiş

Kızılay’ı kana bulayan bombayı Şanlıurfa’dan Ankara’ya taşıyan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.V.D.’nin ifadesi ortaya çıktı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, “Vahit A. bana Şanlıurfa’da siyah bir çanta vermişti. 10 Mart günü arayarak malzemeleri getirmemi söyledi. Aynı gün otobüsle Ankara’ya yola çıktım. Ertesi sabah AŞTİ’ye ulaştığımda beni Seher Çağla Demir ile Vahit karşıladı” dedi.

M.V.D., özetle şunları anlattı:

11 Mart 2016 tarihinden 8-9 gün kadar önce Vahit A. ile görüştük. Birlikte Şanlıurfa DSİ Barajı yakınlarında bir noktaya gittik. Burada Vahit A., bana siyah renkli spor bir çanta verdi. Çantanın içerisinde ne olduğunu sorduğumda biri 5, diğeri yaklaşık 10 kg’lık iki adet plastik kap olduğunu, bu kaplardan birisinin içinde isot biberi, diğerinde ise biber salçası olduğunu ve ayrıca isotların içerisinde bir tabanca olduğunu belirtti. Çantayı Vahit A. ile birlikte Urfa Polis Okulu Kanal Yolu yakınında bir yere gömerek sakladık. Vahit halen devam eden mahkemeleri ve düşmanları olduğu için silah edindiğini söyledi. Bu tarihlere denk gelen bir günde Vahit, beni Seher Çağla Demir ile tanıştırdı. Seher ile sözlü veya nişanlı olarak birlikte olduklarını, Seher’in ailesinden ayrı olduğunu ve kendisini aradıklarını, babasının tehlikeli olabileceğini söyledi.

"Seher kardeşinin evinde kaldı"

25 Şubat 2016 (beyanlarına göre Ankara’ya gelmeden iki hafta kadar önce perşembe günü) günü Vahit Şanlıurfa’dan yalnız başına Ankara’ya döndü. Seher Çağla Demir tahminen U.A.’nın (Vahit A.’nın kardeşi) evinde kaldı. Vahit, Ankara’ya gelmeden önce bana 100 TL verdi. 27 Şubat 2016 günü Vahit, beni kullanmakta olduğum cep telefonundan arayarak, Seher Çağla Demir için Ankara’ya otobüs bileti almamı istedi. Pazar günü saat 21.00’e bilet aldım ve Seher Çağla Demir’e U.A.’nın evinde teslim ettim.

"Patlatılan otomobil hakkında bilgim var"

Bombalı saldırı eyleminde kullanılan aracın satın alınması sürecinden bilgim var. Vahit, aracı almadan bir gün öncesinde S. ismi ile bildiğim, yüzünü hiç görmediğim kişiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmeyi kendisinin telefonu olmadığı için 11-12 yaşlarında A. isimli bir çocuğun telefonu üzerinden yaptı. Eylemde kullanılan aracın parasını S. olarak tanıdığım şahıs Vahit A.’ya vermiş olabilir. Aracı almadan bir gün öncesinde Vahit, küçük bir kâğıt parçasına S.’ye ait telefon numarasını yazarak bana verdi. 5 Şubat 2016 tarihinde Vahit, Şanlıurfa’da bulunduğu gün yanına telefonu almadan Suruç ilçesine gitti, birkaç gün sonra geldi.

Ankara’ya gelmeden bir gün öncesinde yani 10 Mart günü Vahit beni telefonla arayarak malzemeleri getirmemi söyledi. Aynı gün otobüsle Ankara’ya gelmek amacıyla yola çıktım. Bindiğim otobüste tanıştığım bir şahsın telefonu ile Vahit’i aradım ve görüştüm. Ertesi gün sabah saatlerinde AŞTİ’ye ulaştım.

AŞTİ’ye ulaştığımda Seher Çağla Demir ile Vahit beni karşıladı. Vahit, Seher Çağla Demir’i nişanlısı olarak tanıttı. Aynı gün çantayı Vahit’e teslim ettim ve tekrar otobüsle Şanlıurfa’ya döndüm. Çanta içinde bomba olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Vahit A.’nın, ‘çantanın içindekine bakarsan senin için de sıkıntılı olur’ şeklinde tehdit içerikli söylemlerde bulunması nedeniyle çantanın içinde ne olduğunu kesinlikle görmedim.”

Olaydan 4 saat sonra Konya yolundaydı

Polis, Vahit A.’ya Ankara’da araç kiralayan şirkete de ulaştı. Firma sahibi B.G. patlamadan sonra kiraya verdiği aracını merak ettiğini, bu nedenle takip cihazı üzerinde aracının durumunu kontrol ettiğini belirterek, özetle şunları belirtti:

“Aracı 13 Mart 2016 günü saat 22.00 sıralarında Konya yolu üzerinde seyir halinde gördüm. Vahit A.’yı irtibat numarasından aradım. Ancak telefonunu açmadı. 14 Mart 2016 günü saat 01.00 sıralarında yaptığım kontrollerde aracın Adana otobanında, aynı gün 05.30 sıralarında Şanlıurfa ilinde olduğunu, yol boyunca hiçbir yerde durmadan hareket ettiğini anladım. Yaşanan bombalı saldırı eylemi dolayısıyla durumdan şüphelendim.

"Polisi arayıp aracın seyrini anlattım"

155 polis imdat hattını aradım, görüşme yaptığım polis memuruna aracımı Ankara ilinde kalmak kaydıyla 2 günlüğüne Vahit A.’ya kiraya verdiğimi, ancak aracın Urfa iline hareket halinde olduğunu, Vahit A.’nın telefonlarıma ve mesajlarıma cevap vermediğini söyledim. Hassas günlerden geçtiğimizi belirtip bu aracın otoban çıkışında durdurulup kontrollerinin yapılmasını istedim.

"Esat Karakolu'na başvur, dediler"

Şüpheli bir durum varsa araca el konulmasını, aracı kimin kullanıldığının tespit edilmesini rica ettim. Polis memuru da aracın kiralandığı yere bağlı Esat Karakolu’na müracaat etmemi istedi. Vahit A.’nın aracı kiralarken bıraktığı ve babasının kullandığını belirttiği numaradan babasıyla görüştüm. Ancak herhangi bir sonuç alamadım.”

"Mayıs'ta yurt dışında olacağım"

Bu arada savcılık kaynakları, M.V.D.’nin içinde bomba düzeneği olduğu iddia edilen çantayı teslim ederken Vahit A. ve canlı bomba eylemini gerçekleştiren Seher Çağla Demir’in görüntülerine de ulaşıldığı belirtildi. Vahit A.’nın Facebook adresinde yer alan bir paylaşım da dikkat çekti. 11 Mayıs’ta yapılacak bir düğün için davet edilen Vahit A., 7 Ocak günü, “Gelmeye çalışırım abi yurt dışında olmazsam :) Şimdiden hayırlı olsun ... mutluluklar diyorum canım abim...” mesajını paylaştı.