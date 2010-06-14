Kızılay'dan Kırgızistan'a acil yardım

T24 - Türk Kızılayı, Kırgızistan'da yaşanan Kırgız-Özbek çatışması sonrası mülteci durumuna düşen on binlerce kişi için bölgeye acil yardım malzemesi gönderecek.



Kırgızistan Hükümeti'nin olaylardan etkilenenlerin acil gıda, sağlık, barınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası yardım çağrısında bulunduğu bildirilen açıklamada, Türk Kızılayı'nın bölgeye yapacağı yardıma ilişkin şunlar kaydedildi:



''Yapılan görüşmelerin ardından Türk Kızılayı tarafından, kiralanan 15 ton kapasiteli Antonow-12 kargo uçağı ile gıda, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan insani yardım malzemelerinin, 1 insani yardım delegesi eşliğinde, 14 Haziran 2010 tarihinde Oş'a sevk edilmesine karar verildi.''





