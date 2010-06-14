T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kızılay'dan Kırgızistan'a acil yardım

Türk Kızılayı, Kırgızistan'da mülteci durumuna düşen on binlerce kişi için bölgeye acil yardım malzemesi gönderecek.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Türk Kızılayı, Kırgızistan'da yaşanan Kırgız-Özbek çatışması sonrası mülteci durumuna düşen on binlerce kişi için bölgeye acil yardım malzemesi gönderecek.

Kırgızistan Hükümeti'nin olaylardan etkilenenlerin acil gıda, sağlık, barınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası yardım çağrısında bulunduğu bildirilen açıklamada, Türk Kızılayı'nın bölgeye yapacağı yardıma ilişkin şunlar kaydedildi:

''Yapılan görüşmelerin ardından Türk Kızılayı tarafından, kiralanan 15 ton kapasiteli Antonow-12 kargo uçağı ile gıda, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan insani yardım malzemelerinin, 1 insani yardım delegesi eşliğinde, 14 Haziran 2010 tarihinde Oş'a sevk edilmesine karar verildi.''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24