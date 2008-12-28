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Dünya

Kızılay'dan Gazze'ye yardım

Türk Kızılayı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından bölgeye 10 tırlık bir konvoyla 11 bin gıda kolisi gönderdi.

28 Aralık 2008 02:00

Türk Kızılayı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından bölgeye 10 tırlık bir konvoyla 11 bin gıda kolisi gönderdi.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, Etimesgut Yerleşkesi'ndeki Afet Operasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın dünyanın her yerinde yardıma ihtiyaç duyan insanların yanında olduğunu belirterek, "Mağdur olan Filistinliler, Türk halkının Türk Kızılayı aracılığıyla yaptığı yardımlar ile hayata tutunuyor" dedi.

Türk Kızılayı'nın 1996 yılının Mayıs ayından bu yana bölgeye 18 insani yardım gönderdiğini hatırlatan Taşlı, "2008 içerisinde 20 ton pirinç, 10 ton şeker, 5 ton sıvı yağ, 800 kilogram hazır çorba, 50 ton un, 20 ton mercimek, 20 ton nohut, 5 ton çay, 26 ton çeşitli ilaç ve çok sayıda tıbbi malzeme bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı" diye konuştu.

Ömer Taşlı, bugüne kadar bölgeye ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplam değerinin 18 milyon 750 bin YTL'yi bulduğunu belirterek, Türk Kızılayı'nın 2 afet uzmanından oluşan bir ekibinin de hala bölgede görev yaptığını söyledi.

KONVOY YOLA ÇIKTI

Bölgeye, insani yardım olarak bugün de 10 tırlık bir konvoyla 11 bin gıda kolisinin gönderilmek üzere yola çıktığını ifade eden Türk Kızılayı Genel Müdürü Taşlı, şunları kaydetti:

"İçerisinde un, şeker, pirinç, mercimek, nohut, çay, sıvı yağ, hazır çorba bulunan 11 bin koli, Afet Operasyon Merkezi'nden 10 tırlık konvoyla bölgeye doğru yola çıktı. Yardımlar, bölgedeki 200 bin ihtiyaç sahibine dağıtılacak. Yardımlarımız devam edecek."

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