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"Ankara'da patlatılan bombalı BMW Viranşehir'den geldi"

Kızılay'daki saldırıda kullanılan aracın 10 Ocak'ta çalındığı öne sürüldü

14 Mart 2016 10:25

Ankara son 5 ayda 3'üncü kez terör saldırısıyla sarsıldı. Teröristler, seyir halindeki bombalı araçla Kızılay'daki otobüs duraklarını hedef aldı. Terör saldırısında kullanılan aracın 10 Ocak’ta Şanlıurfa Viranşehir'den çalındığı iddia edildi.

Habertürk gazetesinden Neşet Dişkaya'nın haberine göre Emniyet birimlerinin, yaşlı bir kadına ait olan İstanbul plakalı 95 model BMW otomobilin, çalındığı gün Diyarbakır’a götürüldüğünü tespit ettiği ileri sürüldü.

Aracın 26 Şubat’ta Ankara’ya getirildiği iddia edildi.

 

6 araç Güneydoğu'da aranıyordu

 

Ankara polisi, bundan 2 hafta önce, 27 Şubat Pazar günü alarma geçmiş ve Kızılay bölgesinde bombalı araç aramıştı.

Son haftalarda PKK’nın bomba yüklü 6 araç ile saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı ilgili birimlere gönderilmiş ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinde bu araçlar aranmaya başlanmıştı.

Bu araçlar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinde aranıyordu.

PKK’nın bomba yüklü araçların ön hazırlıklarını Irak ve Suriye’de yaptığı, ardından Türkiye’ye gönderdiği belirtiliyor.

Araçların içerisinde oluşturulan ceplere tesir gücü yüksek C-4 tipi plastik patlayıcılar yerleştirildiğinde, bunun sınırlardaki x-ray sistemlerinde fark edilmesi de mümkün olmuyor.

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