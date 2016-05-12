Kızılay'da ikinci saldırı önlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 13 Mart'ta Kızılay Güvenpark'ta gerçekleştirilen bombalı eylemle de ilişkisi olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisinin Kızılay’ın Yüksel Caddesi’nde eylem hazırlığı içinde oldukları da öğrenildi. Eylemde kullanmayı planladıkları patlayıcıları Çamlıdere’de bir yere gömdükleri ortaya çıkan iki şüphelinin patlayıcıları geldikleri lüks araçtan çıkartarak gömdükleri, pikniğe gelen sıradan vatandaş gibi davrandıkları belirlendi.



Milliyet'te yer alann habere göre, şüpheliler A.K. ve S.K. kardeşlerin patlayıcı maddeyi sakladıkları noktayı unutmamak için görüntü kaydı aldıkları öğrenildi.

Ekiplerin kardeşleri teknik ve fiziki takibe alarak yakaladığı belirtilirken, kardeşlerin önce gömdükleri yere giderek çıkardıkları patlayıcıları inceledikleri, ardından da patlayıcının işlevini kaybettiğini düşünerek olay yerinden ayrıldıkları bildirildi.

Daha sonrasından TEM ekiplerinin takibe aldıkları şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, Kriminal laboratuvarında incelenen patlayıcı türlerinin 120 litre nitrometan ve anilinden oluştuğu tespit edildi. Bu arada iki şüphelinin de patlayıcıları örgütün tarif ettiği noktaya gömdükleri bildirildi.





Garsonluk yapıyormuş



Şüphelilerden S.Y.’nin Kızılay’da bir kafede garson olarak çalıştığı, kırsaldan geldiği bildirilen R.T. ile Yüksel Caddesi’nde yeni bir eylem için keşif yaptıkları da tespit edildi. 13 Mart’taki saldırıda kullanılan patlayıcının da Çamlıdere’de aynı bölgeye gömüldüğü belirlendi.



PKK’ya yönelik Ankara, İstanbul ve Kars’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi Ankara’da Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilirken, İstanbul ve Kars’ta yakalanan diğer iki kişinin sağlık kontrollerinin ardından Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.