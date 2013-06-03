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Kızılay'da göstericileri ezen sürücü gözaltına alındı

Kızılay'da göstericilerin arasına arabasıyla giren bir sürücü gözaltına alındı

03 Haziran 2013 05:43

Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto etmek için Kızılay'da toplanan eylemcilere aracıyla çarparak, üç kişinin yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akay Kavşağı yakınlarında ismi henüz öğrenilemeyen sürücü aracıyla çarptığı üç kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan zanlı Genelkurmay Başkanlığı önünde gözaltına alındı. Hafif yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Emniyette ifadesine başvurulan zanlı, eylemcilerin aracına vurarak zarar vermesi üzerine panik yaşadığını ve kazaya neden olduğunu öne sürdü.

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