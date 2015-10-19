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Kızılay'da bomba paniği

Kızılay'da bulunan şüpheli paket fünye ile patlatıldı

19 Ekim 2015 19:55

Ankara Kızılay'da şüpheli paket, paniğe yol açtı. Fünye ile patlatılan paket, boş çıktı.

Kızılay Güvenpark'ta bir ağacın dibinde bulunan ayakkabı kutusunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Güvenpark'ın çevresini emniyet şeridiyle çevirerek bomba imha uzmanlarına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Kontrollü şekilde patlatılan ayakkabı kutusu, boş çıktı. Polis ekiplerinin çevik kuvvet polisleriyle birlikte çevrede yoğun güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı.

 

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