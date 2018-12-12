Türkiye’nin önde gelen yardım derneklerinden Kızılay’a kayyım atandı. Kayyım olarak atanan isimlerden bir tanesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kardeşi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay yönetiminin yeniden belirlenmesi için olağanüstü genel kurula gidilmesi talebiyle yapılan başvuru sonrasında açılan davada, Kızılay’a kayyım atanmasını kararlaştırdı.

Kayyum olarak da, Adalet Bakanlığı Müşaviri Makam Sırakaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım seçildi. Genel Kurul'a kadar Kızılay'ı bu ekip yönetecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da kardeşi olan Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım, “Henüz net bilgi gelmedi bana. Tebliğ edilen bir şey olmadı şu ana kadar” dedi.