Kızılay'a kayyım atama kararı ertelendi

Türk Kızılayı, olağanüstü kongre için kayyım görevlendirilmesi kararının mahkeme tarafından yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendiğini bildirdi.
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay yönetiminin yeniden belirlenmesi için olağanüstü genel kurula gidilmesi talebiyle yapılan başvuru sonrasında açılan davada, Kızılay’a kayyım atanmasını kararlaştırmıştı.
Kayyım olarak, Adalet Bakanlığı Müşaviri Makam Sırakaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım seçildi.