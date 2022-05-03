Kızılay yönetiminin ücretlerine ek zam

Yılbaşındaki yüzde 40’lık zam oranını yetersiz bulan Kızılay yönetimi, mart ayı sonunda kendi maaşlarında yüzde 14-20 arasında değişen ek zam yaptı.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre, CHP'li Murat Emir, ek zam konusunu TBMM gündemine getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Emir “Kızılay gibi bir kurumda fedakarca görev yapan çalışanlara layık görülen bu ücretler kabul edilemez. Yöneticiler ile sağlık çalışanları arasında ayrım yapılması, Kızılay'da iş barışı ve huzurunu bozan ayrı bir uygulamadır” dedi. Emir şu soruları yöneltti: Kızılay'da 2022 yılı başından bu yana yönetici kademesinde çalışanların maaşlarına hangi oranlarda zam yapılmıştır? Pozisyonlar itibariyle Kızılay'da yönetici maaşları şu anda ne kadardır? 2022 yılı başından bu yana Kızılay çalışanlarının maaşlarına hangi oranlarda zam yapılmıştır? Kızılay'da halen en düşük sağlık çalışanı maaşı ne kadardır?" diye sordu.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve 6 Kızılay yöneticisine son 2 yılda “huzur hakkı” adı altında 2.5 milyon lira ödendiği ortaya çıkmıştı.