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Kızılay yılda 20 bin kişiye ilk yardım öğretiyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TÜRK Kızılayı Samsun Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Soykıray, Türk Kızılayı'nın Türkiye genelinde 25 ilde 32 ilk yardım Eğitim merkezi bulunduğunu belirterek, "Türkiye genelinde yılda yaklaşık 20 bin kişiye Samsun

14 Ocak 2018 16:41

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TÜRK Kızılayı Samsun Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Soykıray, Türk Kızılayı\'nın Türkiye genelinde 25 ilde 32 ilk yardım Eğitim merkezi bulunduğunu belirterek, \"Türkiye genelinde yılda yaklaşık 20 bin kişiye Samsun\'da ise 600 kişiye ilk yardım eğitimi veriyoruz\" dedi.
Türk Kızılayı Samsun Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Soykıray, ilk yardım eğitiminin çok önemli olduğunu, doğru ve zamanında uygulamalarla insanların hayatının kurtarıldığını söyledi. Son olarak kısa süre önce Kocaeli\'de bir otobüs şoförünün dili boğazına kaçan bebeğe yaptığı ilk yardımla hayata döndürdüğünü bu olayın kamuoyunda yer almasıyla ilkyardımın yeniden gündeme geldiğini belirterek, şöyle dedi:
\"Türk Kızılayı\'nın Türkiye genelinde 25 ilde 32 İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunuyor. Türkiye genelinde yılda yaklaşık 20 bin kişiye, Samsun\'da ise 600 kişiye ilk yardım eğitimi veriyoruz. 2 günlük bir eeğitim sonunda teorik ve uygulamalı sınavı geçen kişiler sertifika alıyorlar. İlk yardım hayat kurtarır. 18-65 yaşındaki her insan öğrenebilir. İlk yardım bilgilerinin ne zaman nerede size lazım olacağı hiç belli olmaz. Kocaeli\'deki olayda bebeğin anne ve babası bile bir şey yapamazken ilkyardım eğitimi alan şoför bilinçli bir müdahalede bulundu. Herkes bu eğitimi alarak insanlara yardımcı olabilir. İlgili mevzuat gereği yapılan işin tehlikesine bağlı olarak kamu veya özel sektör çalışanlarının 10-20 kişide birinin zorunlu olarak ilkyardım eğitimi alması gerekiyor. Bu kapsamda eğitim veriyoruz ancak bunun dışında gönüllü olarak ilk yardım eğitimi almak için bize başvuran kişiler mevcut. Gönüllü başvuruların her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Alınan bir eğitim en yakınınızın ya da hiç tanımadığınız bir kişinin hayatını kurtarmanıza neden olabilir. \'İki günlük bir eğitimle bunu yapabilir miyim\' diye düşünmeyin. İnsan bildiği uygulamayı olağanüstü bir durumda zorunlu kaldığında gerçekten yapabiliyor.\"

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