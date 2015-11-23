Kızılay: Yeni göç dalgası yolda; 700 bin Suriyeli daha Türkiye'ye gelecek

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Dr. Kerem Kınık, yaklaşık 2.5 milyon mülteci barındıran Türkiye'ye 700 bin kişinin daha geleceğini söyledi.

"Suriye topraklarında ilk aşamada 50 bin kapasiteli iki yeni kamp oluşturuldu" diyen Kınık, "Yeni kamplar, hatta kentler yapılması gündemde. Böylece göçmenlerin ülkelerinde kalması sağlanacak" dedi.

Kınık'ın açıklamalarını Milliyet'teki köşesine aktaran (23 Kasım 2015) Tunca Bengin'in yazısından ilgili bölümler şöyle:

Türk Kızılayı’nın lojistik desteğiyle Kilis’in ve Reyhanlı’nın karşısında Suriye topraklarında ilk aşamada 50 bin kapasiteli iki yeni kamp oluşturuldu. Yeni kamplar, hatta kentler yapılması gündemde. Böylece göçmenlerin ülkelerinde kalması sağlanacak.

Rus uçaklarının bombaladığı Hama ve Hama ve İdlib’den kaçarak Türkiye’ye doğru yola çıkan 150 bin kişi IŞİD’in Hama-Halep yolunu kesmesi nedeniyle dağlarda konaklıyor. Yolun açılması durumunda 700 bin kişinin daha Türkiye’ye doğru yola çıkması bekleniyor. Yani Suriye savaşının başladığı günden bugüne kadar sayıları 2.,5 milyonu bulan mültecilerin sığınağı haline gelen Türkiye, yaklaşık bir milyon kişilik yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya. Bu nedenle sınırın Suriye tarafında Türk Kızılayı’nın lojistik desteğiyle ilk aşamada 50 bin kapasiteli iki kamp oluşturuldu. Daha yoğun nüfusu kalıcı barındırmak amacıyla da yine Suriye topraklarında sınıra yakın yerlerde yeni kentler yapılması gündemde. Aslında bunlara “de facto (fiili) güvenli bölgeler” demek daha doğru. Çünkü savaşın başından bu yana çok konuşulan güvenli bölge konusunda resmen ilan edilmiş bir durum söz konusu değil ama fiiliyatta olacak. Buna göre de yeni bir dalgayla gelenler Suriye topraklarında karşılanacak, ihtiyaçları orada giderilecek.