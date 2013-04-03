Kızılay yatak ihalesini kazanana değil, en çok bağış yapan firmaya verdi

Kızılay, 25 bin yatak için ihaleye çıktı. 25 tur süren ihalede en düşük teklifi Üçler verdi. Ancak Kızılay “İhaleyi büyük bağışçılarımızdan İstikbal’e vermeyi uygun gördük” diyerek ihalenin yönünü değiştirdi.

Topladığı bağışlarla ulusal ve uluslararası alana taşıdığı yardımlar açısından Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan Kızılay, ilginç bir ‘yatak ihalesi’ne konu oldu.

Kızılay 8 Ocak’ta 25 bin yatak almak için bir ihale açtı. İhale ilanı kamuoyuna açık şekilde yayınlandı. Türkiye’nin en büyük yatak üreticisi şirketlerin katıldığı ihalenin açık artırma turlarında firmalar birer birer çekilmeye başladı.



İhale 25 tur sürdü



İhaleden ilk çekilen firma 78 lira birim fiyatla ihaleye başlayan İstikbal A.Ş. olurken, bir kaç indirim turundan sonra İşbir ve Yataş da ihaleden çekildi. 25 turdan fazla süren yatak ihalesini, birim başına 45 lira fiyatla Üçler A.Ş. (Laressa) kazandı.

İhale yetkilileriyle Üçler arasında el sıkışılmasının ardından, ihale sonucu ihale tutanaklarına da geçirildi. Firma 25 bin yatağı şartnamede yer alan sürede yetiştirmek için çalışmalara başladı. Mal alımı yapıp üretime geçildi. Ancak ihaleden sonra 1 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen Kızılay’dan firmaya herhangi bir bilgi verilmeyince Üçler firması Kızılay’dan bilgi istedi.



Neden İstikbal?



Gülümhan Gülten'in Vatan'daki haberine göre, Kızılay adına Sinerji Hukuk Bürosu’ndan gelen yanıtta, ihalenin İstikbal A.Ş. firmasına verildiği, çünkü İstikbal firmasının Kızılay’ın ‘büyük bağışçılarından biri’ olduğu belirtildi.

Aynı yazıda ayrıca Kızılay’ın Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığı, ihale yapıp yapmamakta serbest olduğu da vurgulandı. Ancak başlatılmış bir ihale sürecinin kesilerek, sonucun nasıl değiştiği açıklanmadı.

İhalede fiyat düşürmediği için çekilen İstikbal firmasının 25 bin yatağı kaç liradan yapacağına ilişkin de bilgi verilmedi.

Resmi yazıyı alan Üçler firması şimdi Kızılay’ı dava etmeye hazırlanıyor.



Laressa markasıyla tanınıyor



Kızılay’ın ihalesinde en yüksek teklifi veren Üçler, 1992’den beri Ankara Yatak ve Kapitone Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak yatak ve mobilya pazarında faaliyet gösteriyor. 30 bin metrekarelik fabrikada yıllık 450 bin adet yaylı ve sünger yatak ile 10 bin takım oturma grubu ve 25 bin takım panel mobilya üretim kapasitesine sahip firma Laressa markasıyla biliniyor.



İstikbal’in bine yakın mağazası var



İstikbal, yatak üreticisi olmanın yanısıra ev mobilyalarında oturma gruplarından yatak odasına, yemek odasından panel mobilyaya birçok değişik alanda üretim yapıyor. Türkiye’de bine yakın mağazası bulunan İstikbal, 70’i aşkın ülkeye İstikbal markası ile ihracat yapıyor. Yurtdışında Yunanistan, Almanya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkede 110 mağazası ve 5 bin satış noktasında tüketicilere ulaşıyor.



İstikbal ihale yasaklısı çıktı



Üçler, aldığı yanıtla büyük bir şok yaşarken, bir sürpriz ortaya çıktı. Kızılay’ın 25 bin yatak alım işini verdiği İstikbal’in biri Ekim 2013’e, diğeri de Aralık 2013’e kadar süren 2 ihale yasağı bulunduğu belirlendi. 2013 yılı sonuna kadar kamu ihalelerinden yasaklı firma konumundaki İstikbal, hem ihaleye kabul edilmiş oldu hem de yarışta kazanamadığı ihaleyi ‘Bağışçı’ özelliği ile kazanmış oldu.