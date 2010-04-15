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Kızılay vurgunu belge olmadığı için açıklayamıyor

Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan rapor Kızılay'ın büyük bir vurgun yaptığını ortaya çıkardı.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan teftiş raporu Kızılay'ın bundan 5 yıl önce büyük bir vurgun yaptığını ortaya çıkardı. Kızılay yönetimi kendini savunuyor ancak hesap vermekte yetersiz kalıyor. Çünkü ortada ne belge var ne de kayıt.


Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın raporu 2005 yılında Kızılay'da büyük bir vurgun yapıldığını ortaya çıkardı.


Kızılay 2005 yılında Pakistan depreminin ardından depremzedeler için 9 bin adet kurban kestiğini açıkladı. Ancak incelemelere göre sadece 2 bin adet büyükbaş hayvan kesildi. Çünkü Kızılay, kalan 7 bin hayvanın kesildiğini hiçbir tutanak veya kayıtla belgeleyemedi.


CNN Türk'ün haberinde rapora göre, kurban derilerine ait herhangi bir kayıt da bulunmuyor ve derilerin akıbetini hiç kimse bilmiyor.


Kızılay, kesilen hayvan sayısının elle not tutulduğunu, tutanağa geçirilmediği ve bu nedenle de ne kadar büyükbaş hayvan kesildiği anlaşılmadığını söyledi.


Rapor, olayın bir başka boyutunu daha ortaya koyuyor. Hayvanlar ihaleye çıkılmadan, bir firma ile anlaşılarak alınmış.


Rapor sonuçlarının yanısıra ortada bir de ihbar var. Yapılan ihbara göre Kızılay, deprem sonrası Endonezya ve Sri Lanka'da yaptırdığı kalıcı konutların maliyetini 5 kat daha fazla gösterdi.


İddiaları inceleyen müfettişler kesin bir sonuca henüz ulaşamadı çünkü Endonezya ve Sri Lanka'daki bu konutlar, ilgili ülke hükümet yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve Kızılay işbirliği ile yapıldı ve iddiaların doğruluğunun anlaşılabilmesi için ancak o ülke ve o dönemin şartlarına göre yerinde bir araştırma yapılması gerekiyor.

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