-KIZILAY VE TİKA SOMALİ'DE ''BALIK TUTMAYI'' ÖĞRETECEK MOGADİŞU (A.A) - 10.08.2011 - Nevbahar Kabaklı - Türk Kızılayı ve TİKA Somali'deki çalışmalarına devam ediyor. Somali makamları ile koordinasyon içinde çalışan Türk Kızılayı, kendilerine Somali hükümetinden 250-400 bin metrekarelik alan tahsis etmesini talep etti. Türk Kızılayı tahsis edilecek bu alana 12 bin kişi kapasiteli 2 bin çadırlık bir kent kuracak ve altyapısı olmayan mevcut kamplardaki halkı bu çadırlara taşıyacak. Altyapısı TİKA tarafından oluşturulması planlanan çadırkentte, her aileye tahsis edilecek 50 metrekarelik alanda 16 metrekarelik bir çadır ve kendilerine ait bir bahçe olacak. Böylelikle her aile kendisine ait bir toprak sahibi olacak ve aileler bahçelerini ekip biçebilecek. Çadırkentte TİKA tarafından su, kanalizasyon ve elektrik sistemi kurulacak. Hastane, okul ve camisinin de TİKA tarafından inşa edileceği çadırkentteki cami Diyanet Vakfı tarafından düzenlecek. Çadırlar, Türkiye'den yola çıkacak 5 bin ton yardım malzemesi taşıyan gemi ile Mogadişu'ya ulaşacak. Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı AA muhabirine yaptığı açıklamada ''Dünya'ya bu sorunun nasıl çözüleceğini göstermek istiyoruz. Yardım alabilmek için insanlar, kötü şartlarda yaşamak zorunda değil. Somali'deki şehirler ve köylerdeki yerleşik halka da yardım edeceğiz. Kamplara göç edenlerin evlerine dönmelerini de sağlamak istiyoruz' diye konuştu. Kızılay, Mogadişu limanında kiraladığı depoyu da bugün teslim alıyor. Depo Türk Kızılayı Lojistik Merkezi olarak hizmet verecek. Şehrin içinde de bir ofis kiralayan Kızılay burada Türk Kızılayı Delegasyon Başkanlığı'nı açacak. Öte yandan ofis ve lojistik merkezinin teknik donanımını kurmak üzere bugün Türk Kızılayı'ndan teknik bir ekip Mogadişu'ya geliyor.