Kızılay, İdlip'te sahra hastanesi kurdu

Türk Kızılayı, El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi öncülüğündeki cihatçıların kontrolünde bulunan, Hatay’ın dibindeki İdlip’te sahra hastanesi kurdu.

Sendika.org’un haberine göre, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlip kentinde, Türk Kızılayı tarafından sahra hastanesi kuruldu. Kent, El Kaide'nin Suriye kanadı olan Nusra Cephesi öncülüğündeki cihatçıların kontrolünde bulunuyor.

Anadolu Ajansı’na konuşan Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek, iç savaşın başından bu yana Suriyelilerin yanında olduklarını, ihtiyaç doğrultusunda yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Suriyeli doktorlardan gelen talep üzerine İdlip kırsalında sahra hastanesi kurduklarını öne süren Şimşek, “Daha önce afetlerde kullandığımız 50 yataklı sahra hastanesini Suriyeli doktorlara teslim ettik. Tıbbi malzeme ve gerekli araç gereçleri de Suriye tarafındaki muhataplarımıza ulaştırdık. Hastanenin kurulumu tamamlandı. Suriyeli doktorların hizmet verdiği 50 yataklı hastanede ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, röntgen, ultrason ve EKG cihazları da bulunuyor. Hastanede poliklinik hizmeti de veriliyor” diye konuştu.