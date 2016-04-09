Kızılay saldırısındaki bombalı araç Çamlıdere'de ormanlık alanda hazırlanmış

Ankara Kızılay'da 36 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. Teröristler, lüks araca bombayı Çamlıdere İlçesi'ndeki ormanlık bir alanda yüklemiş.

Habertürk'te yer alan habere göre, otomobilin nerede ve nasıl hazırlandığını araştıran Ankara Terörle Mücadele Şube ekipleri, Çamlıdere'de piknik yapmaya giden bir grubun, ormanlık alanda gübre ve bomba yapımında kullanılan malzeme gördükleri yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

Artan malzemeleri gömmüş

Çamlıdere gişelerinden yaklaşık 3 kilometre ilerideki ormanlık alana giren patika yolun sonunda bombaların hazırlandığı tespit edildi. Olay yerinde jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda toprağa gömülü TNT kalıpları, bomba düzeneği ve gübre bulundu. Bu durum, firari şüpheli Vahit A.'nın daha sonra gerçekleştirilecek ikinci bir saldırı için hazırlık yaptığı ihtimalini de güçlendirdi. Patlayıcıları bulan piknikçilerin, mangalı yakamadan olay yerinden ayrıldıkları gözlendi.

Mangal malzemelerini bırakıp kaçtılar

Piknikçilerin, korkudan olay yerinde mangal malzemeleri ile pişirilmeye hazırlanmış eti ve ekmekleri de bırakarak ayrıldığı görüldü. Bombaların gömüldüğü bölgede, yarım metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğindeki çukur dikkat çekti.

Kamyonetle mi getirildi?

Ormanlık alanda bırakılan malzemenin patlamada kullanılan BMW ile taşınmasının mümkün olmadığı kanaatine varan ekipler, savcılığın talimatıyla Çamlıdere gişelerindeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, söz konusu malzemenin bir kamyonetle taşınıp taşınmadığını belirlemek için olay tarihinden önceki görüntüleri geriye dönük biçimde tarayacak. Bu şekilde bombayı getiren araç tespit edilecek.