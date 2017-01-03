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Kızılay: Kan stoklarımız yetersizdir
"Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz, 1 ünite Kan 3 can kurtaracak"
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarının yeterli olmadığını belirterek "Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz. 1 ünite Kan 3 can kurtaracak" dedi.
Kınık'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
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