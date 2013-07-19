Kızılay 'helal kan' ve 'milli ilaç' üretecek

Kan ürünlerinden üretilen ilaçlara yılda 500 milyon dolar ödenmesi ve “Müslüman hassasiyetini” dikkate alan Kızılay, Türk insanından alınacak “helal kan”dan “milli ilaç” üretimi için fabrika kuracak.

Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar, beslenme alışkanlıkları nedeniyle Türk insanından alınacak “helal kan”dan “milli ilaç” üretimi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bir ilaç fabrikası kurulacağını ve çalışmalara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiğini belirten Akar, Hürriyet’e şunları söyledi: “Türkiye’de kan ihtiyacını Türk Kızılay’ı karşılıyor. 2005 yılında kanun çıkarıldığında, 305 bin ünite kan toplanıyordu. 2012’de 1 milyon 469 bin 500 ünite kan toplamış olduk. 2013 sonuna kadar 1 milyon 800 bin ünite kan toplamayı hedefledik. Kanı bir sürü işlemden geçiriyoruz. Virüs taraması yapıyoruz. İnsan sağlığına zararlı madde var mı, yok mu bunların hepsine bakıyoruz.”

‘İthalde mahsur var’

“Kan ürünlerinden imal edilen ilaçlar var (Anemi ilaçları gibi). Bu ilaçları yurtdışından ithal ediyoruz. Kendimiz üretmiyoruz. Bunun için yaklaşık 500 milyon dolar harcıyoruz. Bu maddi olarak büyük bir kayıp. Örneğin ilacı İngiltere’den ithal ediyorsak, bu ilaç oradaki insanların kanından, plazmasından elde ediliyor. İthal ettiğimiz yerlerdeki insanların beslenme alışkanlıkları farklı. Müslüman bir millet olduğumuz için biz genelde domuz eti yemiyoruz. Mahsurlu gıda tüketmiyoruz, ancak ithal ettiğimiz kanlarda bu söylediğimiz gıdalar mevcut.

Daha şifalı olacak

“Zaruretler karşısında haramlar bile helal olur. Ama biz kendi kanımızdan üretilen ilaçları kullanırsak bilim adamlarımız da daha iyi olabileceğini söylüyorlar. Yani insanın kendi kan neslinden elde edilen ürünleri kullanması daha şifalı. İnsanlar böylece ilaçları içleri daha rahat kullanabilirler. Ayrıca hem ithalatı ortadan kaldırmış olacağız hem de İslam ülkelerine ihracat yapma imkânımız olacak. Kan alım şartlarında herhangi bir değişim olmayacak. Kimseye ‘Domuz eti yiyor musun’ gibi sorular sorulmayacak. Zaten Türk halkının yüzde 95’i bu tür gıdalar tüketmiyor. Fabrika için, kan temin eden Kızılay, sağlık bakanlığı ve bir sermaye grubunun işbirliği gerekiyor. Sağlık Bakanımızla görüşmeler yaptık. Hazırlıklar son noktasına geldi. Bir buçuk ay sonra bu işin kuruluşuyla ilgili müjdeyi vereceğiz. Başbakanımızın da desteği var. Şu anda Sağlık Bakanlığı şartname hazırlıyor. Fabrika nasıl kurulacak, hangi şartları taşıyacak tüm bunlar belirlenecek.”

TTB: Şaşkınlık içindeyiz

Kızılay’dan gelen açıklamayı değerlendiren Türk Tabipler Birliği Başkanı Özdemir Aktan da şu ifadeleri kullandı: “Helal kandan helal ilaç üretilmesi gibi bir konu ve Sağlık Bakanlığı ile Kızılay gibi iki kurumun böyle bir çalışma içinde olması şaşkınlık verici. Birincisi milli kandan üretilen ilaç daha faydalı gibi bilimsel bir veri yok. İkincisi bir hekim olarak şunun kanı haram şunun kanı helal nasıl diyebiliriz. Olayları hayretler içinde izliyoruz.”

Diyanet ne diyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Alo Fetva Hattı: “Helal kandan kasıt nedir bilmiyoruz. Bunlar yeni konular. Ancak ilacı helalinden üretme şansı varsa buna yönelinmeli. Yoksa zaruret durumlarında haramlar helal olur. Başka şansınız yoksa domuz içerikli bir ilaç kullanmak zorundaysanız tabii ki kullanıbalir. Günaha girmiş olmazsınız.”