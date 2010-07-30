-KIZILAY FUTBOL TAKIMLARINDAN DESTEK İSTEDİ ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Süper Lig ve Banka Asya 1. Lig'de yer alan futbol kulüplerinin başkanlarına birer mektup yazarak, sosyal sorumluluk çerçevesinde Türk Kızılayı logosuna forma sırt reklamı olarak yer vermelerinden memnuniyet duyacaklarını belirtti. Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Küçükali, 27 Temmuz 2010 tarihinde kulüp başkanlarına mektup gönderdi ve Türk Kızılayına ''gönüllü destek'' istedi. Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor ve Altay takımlarının forma arkası reklamı olarak daha önce Türk Kızılayının logosuna yer verdiklerini anımsatan Küçükali, kulüp başkanlarına gönderdiği mektupta şunları kaydetti: ''Kızılay'dan hiçbir ücret beklemeksizin verilen bu gönüllü destek, kamuoyu, medya ve futbol dünyamızdan da son derece olumlu tepkiler almıştır. Türk halkından aldığı güç ve destekle 1868 yılından bugüne insanlığın hizmetinde olan Türk Kızılayı, gönüllü destekler ile çalışmalarını yürütmektedir. Futbol kulüplerimizin 'iyiliğin' güç kazanması açısından destek vereceğine inancımız tamdır. Böylelikle Kızılay'ın 'Türkiye İyilikte Birleşti' sloganı, futbol dünyamızın da içine alacak şekilde ve Türk futbolu iyilikte birleşecektir.''