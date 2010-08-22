Kızılay en az bir yıl Pakistan'a yardım edecek

T24 - Bu zamana kadar böylesine büyük bir felaketle karşılaşmadıklarını belirten Kızılay yetkilileri, felaketin etkileri tamamen geçene kadar en az bir yıl boyunca Pakistan’da kalacaklarını açıkladı

Pakistan’ı vuran sel felaketinin ardından bölgeye yardım eli uzatan Türk Kızılay’ı Pakistan’ı normal hayata döndürene kadar en az 1 yıl bölgede kalacağını açıkladı. Suların çekildiği ülkede salgın hastalıklar yayılıyor ve felaketin boyutlarının büyümesinden korkuluyor.

Asıl mücadele daha başlamadı

Bölgede Pakistan’ı normal hayata döndürünceye kadar kalacaklarını açıklayan Kızılay, en az 1 yıl boyunca Pakistan’ı iyileştirmek için çalışacak. Bölgede bulunan Türk Kızılay’ı Afet Müdahale Şefi Ali Ufuk Gündüz, “Şu an ülkenin acil müdahaleye ihtiyacı var. Asıl bu müdahalelerin ardından ülkeyi kendine getirmek, normal hayata adapte etmek için çok detaylı bir çalışma yapmak gerekiyor. Bu nedenle biz de Kızılay olarak Pakistan’ı yaralarını sarıncaya, alt yapısını tekrar kuruncaya kadar bölgede kalacağız” dedi. Endonezya’dan Srilanka’ya kadar pekçok ülkede felaketlerle karşılaştığını belirten Gündüz, “Hiçbir yerde ülkenin 5’te 1’ini etkisi altına alan bir felaketle karşı karşıya kalmadım” diye konuştu.

Generaller ayaklarımıza kapandı

Bölgede bulunan Kimse Yok Mu? derneğinin temsilcisi Fetih Çelik de, “Durum o kadar vahim ki, geçen gün selden en çok etkilenen kentlerden olan Newshera’ya gıda yardımı götürdüğümüzde Pakistan ordusunun binbaşısı, emekli kara kuvvetteleri komutanları, emekli general bizi görünce ayaklarımıza kapanıp teşekkür ettiler. Çaresizliklerinin boyutunu daha net anladım. 12 milyon insana yetecek kadar yardım gerekiyor. Biz ise, ancak onbinlerce insana ulaşabiliyoruz” dedi.

Sağlık sistemi çöktü

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Daniel Acuna, selin vurduğu bölgelerde sağlık sisteminin çöktüğüne dikkat çekti. Acuna, yıkılan ya da hasar gören 200 hastane ve sağlık ocağının acilen hizmete hazır hale getirilmesi gerektiğini belirterek 7 milyondan fazla insanın sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Türkiye yardımı sürdürüyor

• Türk Kızılayı, başlattığı bir kampanya çerçevesinde Pakistan’ın selden en büyük zararı gören Nowshare bölgesinde kendilerine tahsis edilen arazide ilk etapta 500 Mevlana evinin yer alacağı Türk Mahallesi oluşturacak.



• Türk Kızılayı’nın düzenlediği, ‘Gözyaşları Sel Olmasın Destek Çağrısı’ kapsamında Turkcell kullanıcıları SMS göndererek Pakistan’daki sel mağdurlarına yardımda bulunabilecek. Turkcell aboneleri, 2868’e boş SMS göndererek selzedelere 5 TL bağışta bulunabilecek.



• İstanbul Büyükşehir Belediyesi asrın sel felaketine maruz kalan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin de evsiz kaldığı Pakistan’a ön inceleme yardım ekibi gönderiyor. Bölgeye gidecek ekip ihtiyaçları belirledikten sonra yardımlar sevk edilerek dağıtımı sağlanacak. Yapılacak yardım çalışmaları Kızılay ile koordineli yürütülecek.



• Birleşmiş Milletler, Pakistan’a 460 milyon dolarlık acil yardım çağrısı yaptı. 1 milyon insanın kalabileceği çadırlar dağıtıldı, 2,5 milyon kişinin de yakında çadırlarına kavuşacağı bildirildi.



• Şimdiye kadar 38 bin kişinin ishal hastalığına yakalandığı ve en az 1 kişinin koleraya yakalandığı belirtildi. Salgın hastalıklar nedeniyle ölü sayısının artmasından korkuluyor.